شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه بقع شمسية وإيه خطورتها على كوكب الأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانى أن بقعة شمسية فى حجم المريخ تتجه نحو الأرض، وحذر التقرير من العواقب الخطيرة التى قد تحدث للاتصالات والأنظمة على الأرض حال وصول مثل هذه البقع الشمسية، لذا نستعرض فيما يلى ما هى البقع الشمسية ، كما عرضها موقع "سبيس" الأمريكي..

البقع الشمسية:

البقع الشمسية هى مناطق أغمق وأكثر برودة على سطح الشمس فى منطقة تسمى الغلاف الضوئى، وتبلغ درجة حرارة الغلاف الضوئى 5800 درجة كلفن، بينما تبلغ درجة حرارة البقع الشمسية حوالى 3800 درجة كلفن، وهى تبدو مظلمة فقط مقارنة بالمناطق الأكثر إشراقًا وسخونة فى الغلاف الضوئى من حولها.

يمكن أن تكون البقع الشمسية كبيرة جدًا، يصل قطرها إلى 50000 كيلومتر، فهى ناتجة عن التفاعلات مع المجال المغناطيسى للشمس والتى لم يتم فهمها بشكل كامل، لكن البقع الشمسية تشبه إلى حد ما زجاجة الصودا عند القيام ببرجها، إذ يمكن أن تولد ثورانًا كبيرًا.

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وتحدث البقع الشمسية فوق مناطق نشاط مغناطيسى مكثف، وعندما يتم إطلاق هذه الطاقة، تندلع التوهجات الشمسية والعواصف الكبيرة التى تسمى القذف الكتلى الإكليلى من البقع الشمسية.

أهمية البقع الشمسية:

تعد القدرة على تقدير مخاطر حدوث عاصفة شمسية عملاقة فى المستقبل أمرًا حيويًا للتكنولوجيات الفضائية والأرضية الحساسة بشكل خاص لطقس الفضاء، مثل الأقمار الصناعية ونظام الاتصالات وتوزيع الطاقة والطيران.