شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة جديدة تظهرك كالمشاهير.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر جوجل نظاماً جديداً للملفات الشخصية العامة التى ينشئها المستخدمون يُسمى "بطاقات الأشخاص" People Cards، وهو سيتيح للمستخدمين إنشاء ملفهم الشخصى، مثل وظيفتهم، وروابط إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعى، وسيرة ذاتية مختصرة، وغير ذلك، ومما يميز "بطاقات الأشخاص" التى تحتوى معلومات عن المستخدمين أنها ستظهر مباشرة فى نتائج البحث عبر محرك جوجل، إذ إنه مشابه لكيفية ظهور المشاهير والشركات فى نتائج البحث، وقد بدأت جوجل باختبار البطاقات الجديدة فقط فى الهند باللغة الإنجليزية.

ولإعداد بطاقة جديدة، ما على المستخدم سوى البحث عن عبارة "أضفنى إلى البحث" add me to search أثناء تسجيل الدخول إلى حسابه فى جوجل، ومن هناك، سينقله جوجل إلى صفحة جديدة تتيح له إنشاء البطاقة، حسب العربية.

كما هناك حقول إلزامية، مثل الاسم، والوظيفة، والموقع، والسيرة الذاتية، ومع ذلك يمكن للمستخدم إضافة معلومات عن تعليمه، ومسقط رأسه، وروابط إلى موقعه على الويب، ووسائل التواصل الاجتماعى الأخرى، وحتى بريده الإلكترونى ورقم هاتفه.

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ومع ذلك، يُعتقد أن وجود نظام مثل هذا سيسمح لأى شخص بإنشاء نتيجة ستظهر فى بحث جوجل عن مئات الملايين من العملاء الذين يعتمدون على الخدمة يومياً، إذ هناك احتمال كبير لإساءة الاستخدام، فمن السهل أن ينشئ المتصيدون أو المضايقون بطاقات مزيفة تظهر فى كل مرة يبحث فيها شخص ما عن اسم المستخدم أو يستخدم بطاقة الأشخاص الخاصة به لإعطاء معلومات حساسة، مثل عنوانه، أو بريده الإلكترونى، أو رقم هاتفه.

وتحقيقاً لهذه الغاية، تقول الشركة إن لديها "عدداً من الآليات" لمنع الإزعاج وإساءة استخدام نظام بطاقة الأشخاص. ويُسمح لكل حساب على جوجل فقط بإنشاء بطاقة أشخاص واحدة ويجب أن يصادق حسابه برقم هاتف قبل أن يُسمح له بإنشاء البطاقة.

إلى ذلك ستتيح جوجل للمستخدم بالإبلاغ عن البطاقات التى تحتوى على معلومات سيئة أو التى يعتقد أنها أنشأها محتال، وسيتمكن المستخدمون من حذف بطاقاتهم أو تعديلها متى أرادوا ذلك.