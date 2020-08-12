كيف تجعل حساب انستجرام خاص ولا يظهر في البحث ؟

تعتبر شبكة انستجرام واحدة من الشبكات الاجتماعية المشهورة والناجحة للغاية خاصةً في اوساط الشباب والفتيات لأنها تعتمد بشكل كبير على عملية مشاركة الصور ونشرها بين اصدقائك ولأنه أيضاً يضم مجموعة لا بأس بها من المشاهير الذين يعملون على زيادة شهرة المنصة بشكل كبير.

ولكن بعيداً عن هؤلاء المشاهير فقد لا ترغب في كون حياتك الخاصة وصورك الشخصية مفتوحة ومتاحة للجميع يمكن للجميع الوصول إليها ومشاهدتها بسهولة وهذا هو الأمر الطبيعي في الواقع كما قلنا بعيداً عن مشاهير الانستجرام لذلك فاليوم سنقدم لكم طريقة لعمل حساب انستجرام خاص لكي لا تظهر صورك الشخصية في البحث ولا تظهر الصور الشخصية الا لأصدقائك الذين قمت بإضافتهم .

طريقة عمل حساب انستجرام خاص :

في الواقع الطريقة سهلة للغاية وهناك الكثير من المستخدمين يعرفونها ويستخدمونها بشكل كبير حول العالم خصوصاً الفتيات الذين يرغبن في جعل صورهم شخصية أكثر وغير واضحة أو ظاهرة لباقي المستخدمين حول العالم.

لتتمكن من جعل حساب انستجرام خاص كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية :

توجه ناحية الاعدادات أو Settings إن كان حساب باللغة الإنجليزية أو توجه ناحية شكل الترس

الآن إنتقل إلى قسم الخصوصية Privacy

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قم باختيار Account Privacy أو خصوصية الحساب

ستجد أمامك شاشة ظهرت فيها اختيار كالتالي :

قم بتفعيل العلامة امام كلمة Private Account او حساب خاص، مبارك لك الآن اصبح حساب انستجرام الخاص بك حساباً خاصاً لا يمكن لأحد رؤية الصور الموجودة بداخله إلا إنه قمت أنت بالسماح له بذلك.

الآن أي شخص يرغب في رؤية الصور سيكون عليه في البداية إرسال طلب صداقة لك وبعد ما تقبله سيتمكن من رؤية منشوراتك وصورك الخاصة ، إن كنت ترغب في جعل الصور مخفية أمام شخص بعينه فكل ما عليك فعله هو حظر هذا الشخص عن طريق التوجه إلى صفحته الشخصية ومن ثم الضغط على كلمة حظر حتى تتمكن من حظره للأبد .

إن لم ترضك النتيجة من تحويل حساب انستجرام إلى خاص يمكنك إغلاق الحساب وحذف حساب انستقرام الخاص بك نهائياً .