تكنولوجيا: Redmi تحدد يوم 14 من أغسطس للإعلان عن جهاز الحاسب المخصص للألعاب Redmi G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Redmi إعلان تشويقي اليوم حددت من خلاله موعد مؤتمرها القادم في 14 من أغسطس للإعلان عن جهاز الحاسب المخصص للألعاب Redmi G.
تتجه علامة Redmi الفرعية لشركة شاومي للمنافسة خلال الفترة القادمة في سوق أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، حيث تقدم الشركة جهاز Redmi G لاحقاً هذا الشهر.
ويكشف الإعلان التشويقي لجهاز Redmi G المخصص للألعاب عن شاشة مميزة بإطارات نحيفة، أيضاً يأتي الجهاز بتصميم عصري، كما تنتقل كاميرة webcam إلى الحافة السفلية في تصميم هذا الإصدار نتيجة لتقليص سُمك الحافة العلوية.
كما أكدت Redmi في إعلان جاء على Weibo على أن جهاز Redmi G ينطلق بنظام تبريد يدعم الجهاز بآداء مميز، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز يأتي برقاقتي معالج Core i5-10200H وCore i5-10300H، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الجهاز خلال الأيام القادمة لنتعرف بشكل أوضح على مميزات هذا الإصدار.
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