Realme تحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Realme C12، وتؤكد قدومه مع بطارية 6000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme عن الهاتف Realme C11 في شهر يونيو الماضي، والهاتف Realme C15 في الشهر الماضي. الآن أكدت لنا الشركة الصينية أنها ذاهبة للكشف عن عضو جديد سيكون جزءًا من تشكيلة Realme C Series سيحمل إسم Realme C12.

في بيان صحفي تم إرساله إلى وسائل الإعلام، أعلنت Realme أنها ستكشف النقاب عن الهاتف Realme C12 في اليوم 18 من شهر أغسطس الجاري من خلال حدث عبر الإنترنت في الهند سيتم بثه على القناة الرسمية للشركة على اليوتيوب بالإضافة إلى حسابات الشركة على الفيسبوك وتويتر بدءًا من الساعة 12:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

أكدت لنا شركة Realme كذلك أن الهاتف Realme C11 سيضم بطارية بسعة 6000mAh، ولكنها لم تكشف لنا عن أي مواصفات أخرى للهاتف. ومع ذلك، تم في الأونة الأخيرة رصد الهاتف Realme C12 في إختبارات الأداء مع المعالج MediaTek Helio P35، ومع 3GB من الذاكرة العشوائية. على أي حال، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نعرف كل شيء عن هذا الهاتف، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.