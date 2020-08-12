طريقة حذف حساب انستقرام نهائياً

يمتلك معظمنا الآن حساب انستقرام وهو خاص بشبكة instgram التابعة لـ Facebook والموجهة بشكل أساسي لمشاركة الصور ونشرها وحتى انها تعمل بشكل ممتاز في عملية تعديل الصور وإضافة بعض التأثيرات عليها.

ولكن كحال جميع شبكات التواصل الاجتماعي فقد تحتاج في وقت من الأوقات لحذف حساب انستقرام الخاص بك نهائياً وإزالته من قاعدة بيانات الشبكة لأي سبب كان، وبالرغم من أن شبكة انستقرام تعتبر جزءاً لا يتجزأ من شبكات الـ Facebook حتى أنها تعمل معها بكفاءة اكثر من باقي الشبكات إلا أن طريقة إزالة حساب انستقرام نهائياً تختلف عن حذف حساب الفيس بوك الخاص بك شكلاً وموضوعاً وهذا ما نحن هنا اليوم لنتحدث عنه .

كيف تقوم بحذف حساب انستقرام نهائياً ؟

كما قلنا فالطريقة مختلفة جداً عن طريقة حذف حساب الفيس بوك فبدلاً من الوصول إلى صفحة الحذف من خلال قائمة الإعدادات الموجودة داخل البرنامج ستحتاج إلى الوصول إليها من خلال رابط خاص ستجده موجوداً بالأسفل مع الخطوات.

في البداية توجه إلى الرابط التالي الذي سينقلك إلى صفحة تسجيل بيانات الدخول الخاص بحساب انستقرام الخاص بك .

بالطبع إن كنت قمت بتسجيل دخولك سابقاً على حساب انستقرام على نفس جهاز الكومبيوتر هذا فعلى الأغلب ستظهر أمامك الشاشة كما ظهرت لي هنا، إن لم تقم بتسجيل الدخول سابقاً سيطلب منك بيانات تسجيل الدخول .

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الآن ستنتقل إلى الشاشة التالية والتي يوجد بها اختيارات مختلفة تمكنك من التحكم في حسابك بطريقة مختلفة كما ترغب، في البداية ستجد اختيار لإيقاف الحساب مؤقتاً بدلاً من حذفه نهائياً وبالأسفل ستجد قائمة منسدلة تسألك عن سبب رغبتك في حذف حساب انستقرام الخاص بك.

في الجهة اليسرى من الشاشة ستجد اختيارات أخرى للتحكم في حسابك كتغيير الباسورد او إدارة التطبيقات وغيرها من الأمور .

الآن لنقوم بحذف حساب انستقرام الخاص بنا كل ما علينا القيام به هو اختيار سبب للحذف ولنقل مثلاً أننا مشغولون والحساب يشتت إنتباهنا، سيعطيك الموقع مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها لحل مشكلتك ولكن إن كنت مصمماً على حذف الحساب فكل ما عليك فعله هو إدخال كلمة المرور في المربع الثاني ثم الضغط على permanently Delete My Account ليتم حذف الحساب نهائياً .

الآن قد قمنا بحذف حساب انستقرام الخاص بنا نهائياً ولكن هذا مع الأسف سيأتي معه مجموعة من العواقب الغير مناسبة للبعض، فمع حذف حساب انستقرام نهائياً ستفقد :

جميع الصور الخاصة بك

الفيديوهات الخاصة بك

لن تستطيع التسجيل بنفس البريد الالكتروني مجدداً او اختيار نفس اسم المستخدم مجدداً

لن تستطيع اعادة الحساب او تفعيله مجدداً.

لذا قبل أن تأخذ قرار حذف حساب instgram الخاص بك نهائياً تأكد من قرارك حتى لا تخسر جميع بياناتك وصورك الهامة من عليه، أما إن كان قرارك نهائياً فتابع في مهمتك دون أي تردد .