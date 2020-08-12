تكنولوجيا: ZTE تستعد لإطلاق هاتفها الأول بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ZTE اليوم على خططها لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف المميزة بكاميرة أسفل الشاشة خلال الأشهر المقبلة، والذي ينطلق بعنوان ZTE A20 5G.

يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف للوصول إلى الأسواق بأحدث تقنية في الهواتف الذكية، وتأتي تقنية الكاميرة أسفل الشاشة من بين التقنيات الحديثة التي تسعى إلى تنفيذها الكثير من الشركات، واليوم تؤكد ZTE على إنتهاءها من تطوير التقنية بالفعل لدعم أحد إصدارتها من الهواتف الذكية قريباً.

كانت شركة Oppo قد قدمت نموذج لهاتف مميز بكاميرة أسفل الشاشة خلال الفترة الماضية، إلا أن تصريحات ZTE اليوم تؤكد على أن تقنية الشركة أصبحت مجهزة للوصول للأسواق بالفعل، مع توقعات أن يكون لشركة ZTE الريادة في الوصول بهذه التقنية للأسواق.

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ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر Ni Fei الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أكد بشكل رسمي على خطط الشركة للإعلان عن هاتف بكاميرة أسفل الشاشة قريباً، إلا أن الإعلان التشويقي لم يكشف عن تصميم الجهاز المرتقب، أيضاً لم تكشف الشركة عن موعد محدد لإطلاق هذا الإصدار الذي ينطلق لاحقاً بعنوان ZTE A20 5G.

وتشير التوقعات إلى أن شركة ZTE تستخدم في تصنيع هذا الإصدار شاشات Visionox، حيث بدأت الأخيرة بالفعل في الإنتاج الضخم من اللوحات التي تدعم كاميرة أسفل الشاشة.

يذكر أن العقبة الرئيسية في تطوير تقنية الكاميرة أسفل الشاشة كانت في جودة الصور، مع صعوبة ضبط السطوع والألوان وفقاً لموقع الكاميرة، ولقد أكدت شركة Visionox على معالجة هذه المشكلات من خلال خوارومية مخصصة وإستخدام أجهزة جديدة في الشاشة لتحسين زوايا العرض مع خفض النوهج، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هاتف ZTE A20 5G خلال الفترة القادمة.

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