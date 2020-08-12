الهاتف Vivo iQOO 5 BMW Edition يظهر في ملصق رسمي مع ثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية iQOO مؤخرًا عن شراكتها مع BMW M Motorsport من أجل موسم 2020 Deutsche Tourenwagen Masters، واليوم كشفت الشركة عن تصميم نسخة BMW من هاتفها الذكي القادم Vivo iQOO والتي ستحمل على الأرجح إسم Vivo iQOO 5 BMW Edition.

هذه النسخة الخاصة من الهاتف Vivo iQOO 5 تمتاز بتصميم الكيفلر في الواجهة الخلفية التي تضم ثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى. يبدو أن إحدى هذه الكاميرات ستكون عبارة عن كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار. وبجانب هذه الكاميرات الثلاثة هناك الفلاش LED والعبارة التي تقول ” السحر يلتقي بالإبتكار “.

الأشياء الأخرى التي يمكننا تمييزها من الصورة هي خطوط الهوائي في الجزء العلوي وزر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيمن من الهاتف. هناك أيضًا لمسات زرقاء على الواجهة الخلفية للهاتف، ولكن من غير الواضح ما إذا كان الهاتف سيأتي بالفعل مع هذه التأثيرات أو ما إذا كان هذا اللون يظهر فقط بسبب إنعكاس ضوء مصابيح سيارة BMW على الهاتف.

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سيصل الهاتف Vivo iQOO 5 BMW في اليوم 17 أغسطس إلى جانب الهاتف Vivo iQOO 5 العادي، والذي سيتم تزويده بالمعالج Snapdragon 865، وبشاشة AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وببطارية تدعم الشحن السريع بقوة 120W.