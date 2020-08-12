ZTE جاهزة لإطلاق أول هاتف ذكي يضم الكاميرا الأمامية تحت الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تشق الكاميرات الأمامية المُدرجة تحت الشاشة طريقها إلى الأجهزة المحمولة في الأشهر المقبلة. لقد رأينا بالفعل نموذجًا أوليًا من شركة Oppo لكن يبدو أن شركة ZTE ستكون أول علامة تجارية تُطلق جهاز محمول جاهز للبيع لعامة المستهلكين يضم هذه التكنولوجيا.

منشور جديد من الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Ni Fei كشف أن الشركة مستعدة للإعلان عن أول هاتف مزود بكاميرا تحت الشاشة قريبًا. لم يُقدم الإعلان التشويقي أي صور للجهاز ولم يعطينا تاريخ إطلاق محدد ولكننا حصلنا على إسمه حيث تم نشر المنشور عن طريق الهاتف ZTE A20 5G. تشير التكهنات إلى أن شركة ZTE ستستخدم شاشة Visionox نظرًا لأن هذه الأخيرة بدأت بالفعل بإنتاج كميات كبيرة من الشاشات التي تستخدم الكاميرا الأمامية تحتها.

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ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات تقنية ينبغي التغلب عليها فيما يخص وضع الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، ومن بين هذه العقبات نجد جودة الصور الذاتية بالإضافة السطوع وإختلاف اللون في المنطقة التي توجد بها الكاميرا. ومع ذلك، تقول شركة Visionox أنها نجحت في التغلب على جميع هذه العقبات من خلال المزج بين عتاد جديد كليًا وخوارزميات متقدمة جدًا لتحسين زوايا المشاهدة وتقليل الوهج، ولكن سيتعين علينا الإنتظار ومعرفة ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل.