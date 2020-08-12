Xiaomi Mi 10 Ultra و Redmi K30 Ultra لن يصلا للأسواق العالمية

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قامت شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين الرائدين Xiaomi Mi 10 Ultra و Redmi K30 Ultra مع مواصفات تقنية متقدمة جدًا تشمل شاشات مذهلة وبطاريات قوية تدعم الشحن السريع بقوة 120Hz في حالة الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra.
ومع ذلك، فإن الجمهور الغربي لديه فرصة ضئيلة في رؤية أي منهما شخصيًا. أوضح أحد ممثلي شركة Xiaomi أن كلاً من Xiaomi Mi 10 Ultra و Redmi K30 Ultra سيكونا حصريين للصين ومن غير المرجح أن يصلا إلى الأسواق العالمية. كما تم إستبعاد ظهورهم في الأسواق العالمية تحت العلامات التجارية الفرعية الأخرى مثل Poco.
وعلى الرغم من أن Poco F2 Pro يقترب بدرجة كافية من Redmi K30 Ultra، فإن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro المتوفر على الصعيد العالمي يملك قدرات أقل مقارنة مع الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra، لذا سيكون من المحزن جدًا تفويت فرصة رؤية هذا الهاتف على الصعيد العالمي.
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