سامسونج تتحدث عن الميزة الفريدة من نوعها في شاشة الهاتف Galaxy Note 20 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G الأحدث من شركة سامسونج يتميز بكونه صاحب أول شاشة AMOLED بمعدل تحديث مُتغير، لذا فإن الشركة توضح بعض مزايا هذه الشاشة مقارنة ببعض الشاشات المنافسة وشاشة 120Hz Dynamic AMOLED 2X المستخدمة في الهاتف Galaxy S20 Ultra.

أولاً قبل كل شيء، تقول شركة سامسونج أن الشاشة يمكنها ضبط معدل التحديث الخاص بها في ثلاث خطوات فقط. يمكن لشاشات 120Hz الحالية تغيير معدل التحديث إلى 60HZ أو 90Hz أو 120Hz بينما يمكن لهذه الشاشة الجديدة الإنخفاض إلى 30Hz و 10Hz ويمكنها القيام بذلك ديناميكيًا. شاشة الهاتف Galaxy S20 Ultra على سبيل المثال ثابتة عند 120Hz بغض النظر عن المحتوى الموجود على الشاشة.

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تقوم سامسونج بذلك بمساعدة من تقنية LTPO الجديدة التي تعتمد على إستخدام لوحة خلفية لأداء عالي على مستوى التحويل وإستهلاك الطاقة على نحو أقل. يقول المهندسون أن هذه التكنولوجيا توفر لك حوالي 22 في المئة من الطاقة في ظل الإستخدام العام بينما يوفر وضع 10Hz ما يصل إلى 60 في المئة من الطاقة مقارنة مع الشاشات الحالية.