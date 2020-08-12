Xiaomi Mi 10 Ultra هو صاحب الكاميرا الأفضل على مستوى العالم، وفقا لفريق DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - إنتهى فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية من مراجعته لكاميرا الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra، ومنح هذه الأخيرة المركز الأول في قائمته لأفضل الهواتف الذكية على مستوى الكاميرا.

تم منح الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra نتيجة إجمالية قدرها 130 نقطة بحيث حصل على 142 نقطة في إختبار الصور و106 نقطة في إختبار الفيديو.

تم في هذه المراجعة إختبار الأداء الخاص بكل مستشعر في مجموعة متنوعة من الظروف، ولم يجد فريق DxOMark شيئًا مهمًا للشكوى منه، فقد حصلت الكاميرا الرئيسية والكاميرا المقربة الثانوية على نتائج رائعة، ولكن كانت الكاميرا الواسعة الزاوية والكاميرا المقربة الأساسية ×5 هي التي ميزت الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra.

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تُعد الكاميرا الواسعة الزاوية هي أوسع كاميرا يتم إختبارها من قبل فريق DxOMark بحيث إستطاعت أن تجتاز الكاميرا الواسعة الزاوية للهاتف Galaxy S20 Ultra مع العلم بأنها توفر تفاصيل أفضل وضوضاء أقل. وعلاوة على ذلك، فهي تضم ضبط تلقائي للصورة مما يجعلها فريدة من نوعها.

يحتوي الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra على تشكيلة لا مثيل لها من الكاميرات، فالكاميرا الأساسية تضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل مُزود بتقنية OIS و PDAF ويدعم تقنية دمج البكسلات Quad Bayer، ويضم كذلك كاميرا مقربة رئيسية تستند على مبدأ المنظار توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 وتقريبًا رقميًا قدره ×120، فضلا عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 20 ميغابكسل أيضًا، وكاميرا مقربة ثانوية بدقة 12 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا قدره ×2. بصراحة، نحن لا نستطيع الإنتظار لتقييم أداء هذا الهاتف المميز في كافة الجوانب بأنفسنا.