شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء بوكالة ناسا ينشر صورة لبيروت من الفضاء تعاطفا مع حادث الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا كريستوفر كاسيدى، على حسابه عبر "تويتر" لقطة لبيروت التى تعرضت لانفجار قوى فى منطقة الميناء قبل أسبوع، وقال رائد الفضاء الأمريكى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "أفكر ببيروت اليوم، قلبى ينفطر على كل من تأثروا بالمأساة الأخيرة. أرسل الحب من محطة الفضاء الدولية"، مرفقا تغريدته بصورة من الفضاء للعاصمة اللبنانية.

وسبق أن نشرت وكالة الفضاء الأمريكية خارطة للدمار الناجم عن الانفجار المميت الذى هز بيروت الأسبوع الماضي، واستخدمت الوكالة البيانات المعدلة من أقمار "كوبرنيكوس سنتينل" الصناعية، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، لإنتاج الخارطة، حسب روسيا اليوم.



مرفأ لبنان

ويوم الثلاثاء الماضى الموافق 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المبانى وانهارت شرفاتها وسقط ما لا يقل عن 160 شخصا قتلى فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار.