اطلاق Mi 10 Ultra في الصين – 120 في كل شئ

هاتف Mi 10 Ultra تم الإعلان عنه يوم 11/8/2020 في مؤتمر لشاومي بالصين الهاتف يفترض ان يكون Ultra في كل شئ. و هذا ليس صحيحًا تمامًا و لكنه يأتي برقم 120 مكررًا في كل شئ. معدل تحديث 120Hz و بطارية تشحن بقدرة 120Watt و تقريب مركب حتى 120X في الكاميرات. الهاتف يحمل تطورًا كبيرًا جدًا في كل شئ من ناحية القطع فقد حسنت شاومي بعض القطع في هذا الهاتف ايضًا. و لكن بدون ان نستبق الأحداث فهو لم يصدر للبيع بعد. دعنا نتحدث قليلًا عن الهاتف الجديد و نحلل مواصفاته قليلًا

مواصفات Mi 10 Ultra

المعالج Qualcomm Snapdragon 865 الشاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2340 بمعدل تحديث 120Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 12GB او 16GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB او 512GB الكاميرات الخلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية Periscope Telephoto بدقة 48MP و فتحة عدسة f/4.1 للتقريب البصري حتى 5X و المركب حتى 120X الكاميرا الثالثة Telephoto بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.0 للتقريب البصري حتى 2X الكاميرا الرابعة Ultrawide بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.0 للتصوير بزاوية واسعة الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.3 البطارية بطارية بسعة 4500mah ايون ليثيوم محسنة بالجرافيت تدعم الشحن السريع بقدرة 120Watt و الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50Watt Advertisements

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تحليل مواصفات Mi 10 Ultra

البطارية اول شئ ننظر له فهي بسعة 4500mah و هذه سعة كبيرة تكفي ليوم من الإستعمال تقريبًا و تسطيع تشغيل الهاتف بدون اي مشكلة لكن ما يلفت انتباهي هو ان البطارية عبارة عن بطارية ايون ليثيوم محسنة بالجرافيت. اذا كنت لا تعلم فالشركات حول العالم تعمل على بطاريات جرافيت بديلة لبطاريات ايون الليثيوم و هي بطاريات قد تصمد معك اضعاف صمود ايون الليثيوم بسهولة. تحاول شاومي في هاتفها هذا تحسين بطاريتها بالجرافيت لتعطي عمر بطارية افضل من متوسط عمر بطاريات ايون الليثيوم. لنرى كيف سيؤثر هذا على البطارية في وقت لاحق. كما ان البطارية تستطيع الشحن بقدرة 120Watt اي انها تشحن من صفر الى 100% خلال 23 دقيقة كما هو معلن. و شاحن لاسلكي سريع بقدرة 50Watt يعني من 0 الى 100% خلال 40 دقيقة فقط كما هو معلن. ارقام البطارية مذهلة. و لكن يجب تجربة هذه البطارية لتستطيع اعطاء رأيك فيها بشكل كامل

المعالج جيد جدًا و هو معالج Qualcomm Snapdragon 865 العادي ليس الـPlus كنت اتمنى ان يصدر بالـPlus ليصبح الهاتف الأقوى في كل شئ و لكن لا مشاكل فمعالج Qualcomm ممتاز و يستطيع تشغيل اقوى الألعاب و البرامج بسهولة بدون مشاكل. و لن يضايقك كمستخدم في خدمة المهام المتعددة و فتح اكثر من تطبيق في نفس الوقت. كما ان المعالج داعم للـ5G لتستطيع استعمال الشبكات فائقة السرعة بكل سهولة و بدون اي مشاكل. لذلك هذه ميزة جيدة جدًا

الكاميرات لفتت انتباهي حيث ان شاومي قررت التخلي عن مستشعر 108MP و استعمال مستشعر اساسي 48MP. الفارق بينهما يكاد ينعدم لكن الـ48MP قد يكون افضل بسبب حجم المستشعر. ليعطي صورًا افضل بلا مشاكل في التركيز و الـFocusing و الألوان. معها كاميرتي تقريب بصري واحدة بدقة 48MP و الأخرى بدقة 12MP تقول شاومي بأن هذا الهاتف يستطيع التقريب حتى 120X و هو اكبر رقم للتقريب البصري في العالم لكن السؤال المهم هل سيكون هذا التقريب البصري بمشاكل؟. اعني ما حال جودة الصورة في هذه الحالة هذا يحتاج لتجربة

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الشاشة لا حديث طويل عليها فقد رأينا شاشات بمعدل تخديث عال من قبل و 1080p و كل هذه المواصفات القوية. الشاشة لن تصبح ميزة في هذا الهاتف لتكرارها في اكثر من هاتف لكن هذا لا يغير من كون الشاشة جيدة جدًا و تصلح لمشاهدة اي محتوى و لتشغيل الألعاب و مشاهدة الوان الألعاب. و الشاشة ستكون بسرعة استجابة ممتازة لكل اومرك و كل لمساتك للهاتف.

سعر Mi 10 Ultra

سعر الجهاز ما يعادل 650 يورو اي انه بتحويل العملة و اضافة الضرائب المفروضة فالهاتف قد يتخطى 15 الف جنيه بشئ بسيط لكن لا نستطيع الخكم الآن فهو لم يصدر في السوق العالمية بعد. فبعد ان يصدر في السوق العالمية يمكن ان نتنبأ بسعر Mi 10 Ultra النهائي. و لكن من هذا السعر فهو في منافسة مباشرة مع OnePlus 8 Pro و Samsung Galaxy Note 20. معروفة اسباب شراء الـ Galaxy Note. لكن من ناحية البطارية قد اختار Mi 10 Ultra و لكن ذلك بعد تجربة الناس لبطاريته

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