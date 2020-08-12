تكنولوجيا: مراجعة للحاسب الخارق Asus ROG Zephyrus Duo 15: أفكار مجنونة!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Asus مؤخرًا الحاسب المحمول الخارق ROG Zephyrus Duo 15 المخصص للألعاب والذي يتمتع بعدة خصائص متطورة من ناحية التصميم والمكونات الداخلية التي تميزه عن أي جهاز آخر.

إليكم مراجعة للحاسب المحمول Asus ROG Zephyrus Duo 15:

داخل الصندوق

من أول الأشياء التي تميز هذا الحاسب المحمول هو التغليف، فقد أضافت الشركة كل ما قد تحتاج إليه داخل الصندوق بما في ذلك:

شنطة ظهر فاخرة بجودة تصنيع عالية لوضع الجهاز بداخلها.

مسند والذي يعتبر مفيد في حالة كنت تريد أن تسند أثناء الكتابة على لوحة المفاتيح.

سماعة رأس ذات جودة عالية تعتمد على USB-C وتدعم كل من الـ DAC والـ AMP مع نظام الـ RGB ومزودة أيضًا بميكروفون قابل للإزالة.

فارة لاسلكية.

قطعة منفصلة بها كاميرا بدقة 1080 بكسل مع 60 إطار بالثانية مع نظام استريو للميكروفون.

التصميم

يأتي جهاز ROG Zephyrus Duo 15 بتصميم أنيق نحيف معدني بالكامل وشاشة رئيسية بحجم 15.6 بوصة مزودة بحواف صغيرة من الأطراف، مع شاشة ثانوية أخرى تعمل باللمس بحجم 14.09 موجودة بين الشاشة الرئيسية ولوحة المفاتيح وهي تدعم القلم الذكي وبابتكار جديد تضيف للمستخدمين العديد من المزايا.

يحتوي الحاسب على لوحة مفاتيح مضيئة مصممة بشكل أنيق تتضمن لوحة لمسية يمكن تحويلها بين لوحة لمسية بديلة عن الفأرة أو لوحة أرقام لتسهيل استخدام الأرقام.

يتمتع الحاسب المحمول بعدة منافذ متنوعة بما في ذلك: منفذ واحد من نوع USB 3.2 (الجيل الثاني)، منفذين من نوع USB 3.2 (الجيل الأول)، منفذ واحد من نوع USB-C 3.1 مع Power Delivery وDisplay Port، بالإضافة إلى منفذ 3.5 ملم للميكروفون ومنفذ 3.5 ملم آخر للسماعات الخارجية ومنفذ RJ45 ومنفذ HDMI 2.0b وEthernet.

يأتي الجهاز بأبعاد 14.2 × 10.6 × 0.8 بوصة ووزن 5.5 رطل.

الشاشة

تأتي الشاشة الرئيسية عالية الدقة من نوع IPS بحجم 15.6 بوصة ودقة 3840 × 2160 بكسل وتعتمد على G-SYNC مع معدل تحديث 60 هرتز، وهي شاشة معتمة تدعم الـ 4K مع معدل إضاءة يصل إلى 400 nits.

تصل تقنية الـ RGB بهذه الشاشة الرئيسية إلى 100% وكذلك مع تقنية Adobe RGB، وهذا يعني أن الشاشة ستوفر أداء خارق مع الألعاب والمونتاج وغيرهم.

بينما تأتي الشاشة الثانوية “ScreenPad Plus” بحجم 14.09 بوصة ودقة 3840 × 1100 بكسل وهي من نوع UHD AH-VA IPS وتعمل على تقديم المزيد من الخيارات للاعبين وصانعي المحتوى سواء في العرض أو التحكم بطريقة أفضل مقارنة بوجود شاشة واحدة.

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تعمل ScreenPad Plus باللمس كما أنها تدعم استخدام القلم الذكي Active Pen، ويمكن من خلالها التحكم في درجة الوضوح والإضاءة والعديد من الإعدادات الأخرى.

الجميل هو انه يمكنك دمج الصور بين الشاشة الرئيسية والشاشة الثانوية بكل سهولة، أو يمكن تجسيم الشاشة الثانوية إلى برنامجين أو ثلاثة وهذا مفيد جدًا في مسألة تعدد المهام.

الأداء

يعمل ROG Zephyrus Duo 15 بمعالج Intel Core i9-10980HK بتردد 2.4 هرتز وهو عبارة عن 8 أنوية و16 خيط مسار وهو معالج شديد القوة من ناحية الاستهلاك والألعاب والمهام الثقيلة.

أما عن معالج الرسومات، فيأتي الحاسب مزود بكرت شاشة متصل Intel UHD 630 والذي يعطي نظام ترميز رائع عند استخدام برامج البث أو مشاهدة فيديوهات من يوتيوب أو نتفلكس، بحيث لا يضغط على كرت الشاشة المنفصل.

وبالنسبة لكرت الشاشة المنفصل، فهو NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q الخارق والذي يعتبر أقوى معالج رسومات بالسوق بذاكرة افتراضية 8 جيجابايت من إنفيديا والذي يوفر معه تقنية تتبع الأشعة الرائعة وتقنيات ذكاء اصطناعي ومعالجة رائدة مع التعلم العميق بفضل DLSS 2.0 والتي تعمل بدورها على زيادة كفاءة معالج الرسومات والجهاز بالكامل بطريقة ذكية عند الحاجة مع الحفاظ على استهلاك قليل.

يحتوي الحاسب على ذاكرة DDR4 بسعة 32 جيجابايت وذاكرة SSD بسعة 2 تيرابايت.

كما يتم تشغيله بواسطة نظام تشغيل Windows 10 Pro مع توفير تطبيق إضافي أو اثنين من الشركة OEM والذي يساعد على تعديل الأداء.

يدعم الحاسب اتصال Wi-Fi 6 802.11ax وBluetooth 5.0.

البطارية

بعد أجراء اختبار IGN لقياس عمر بطارية الحاسب المحمول، استمرت البطارية في العمل حتى ساعتين و22 دقيقة من تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متواصل مع ضبط سطوع الشاشة على 50٪ وإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح والبلوتوث والموقع.

السعر

يأتي Asus ROG Zephyrus Duo 15 بسعر 21,899 ريال سعودي ويمكنك الحصول عليه من هنا.

رابط الشراء مع الأسعار والتفاصيل وطبعا المواصفات من

كما تقدم الشركة حزمة مجانية للألعاب يمكنك الحصول عليها من هنا.

0.00 يعد ASUS ROG Zephyrus Duo 15 أول حاسب محمول يستفيد حقًا من الشاشة الثانوية، كما انه شامل لكافة المهام ويمنحك أداء خارق للألعاب والأبداع. 9.5/10 الإيجابيات تصميم أنيق

شاشة ثانوية مفيدة في الاستخدام

معالج خارق

شامل لملحقات خارجية مفيدة السلبيات وزنه ثقيل بعض الشيء

عمر البطارية ليس بالأمثل

جودة الصوت ليست الأفضل

سعره مرتفع

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