تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق Surface Duo للبيع في 10 من شهر سبتمبر بسعر 1399 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البرمجيات مايكروسوفت اليوم في تلقي طلبات الحجز المسبق في سوق الولايات المتحدة لهاتفها المميز بالشاشة المزدوجة Surface Duo، والذي ينطلق بسعر 1399 دولار، ويتوفر في الأسواق بدءاً من 10 من شهر سبتمبر.

يتوفر هاتف الأندوريد المميز بالشاشة المزدوجة Surface Duo اليوم للحجز المسبق في شركة AT&T وعبر موقع مايكروسوفت الرسمي ومتجر Best Buy.

كانت مايكروسوفت قد كشفت النقاب عن هاتف Surface Duo بالشاشة المزدوجة للمرة الأولى خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، إلا أن عملاق البرمجيات لم توضح تفاصيل هذا الإصدار بشكل دقيق في إعلانها الأول.

يتميز جهاز Surface Duo بشاشة OLED مزدوجة بحجم 5.6 إنش ودقة عرض 1800 في 1350 بيكسل، وأبعاد 4:3، كما تتصل الشاشتين معاً لجهاز بحجم 8.1 إنش ودقة عرض 2700 في 1800 بيكسل وبأبعاد 3:2.

كما يختلف جهاز Surface Duo عن الهواتف القابلة للطي مثل هاتف Galaxy Fold من سامسونج، حيث يستخدم جهاز Surface Duo طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass، كما صممت الشاشة للعمل بنفس تجربة أجهزة حاسب ويندوز مع الشاشات المتعددة.

أيضاً تدعم مايكروسوفت جهاز Surface Duo بكاميرة مميزة بدقة 11 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، والتي تأتي بنمط تصوير ليلي تلقائي، ونمط HDR بإطارات متعددة، مع تكبير فائق يصل إلى 7 مرات، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، وبدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، كما تدعم الكاميرة ميزة التثبيت الإلكتروني، أيضاً يمكن للكاميرة أن تدعم المستخدم في مكالمات الفيديو أو ككاميرة رئيسية في الجهاز.

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أيضاً يضم جهاز Surface Duo رقاقة معالج Snapdragon 855، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم شبكات LTE في شركات T-Mobile، و AT&T، وأيضاً Verizon، إلا أن هذا الإصدار لا يدعم الإتصال بشبكات 5G.

وتقدم مايكروسوفت Surface Duo بغطاء لحماية الجهاز في محتوى الصندوق، كما يضم جهاز Surface Duo اثنان من البطاريات التي تنقسم بين الشاشتين بقدرة 3577 mAh للبطاريتين معاً، كما تؤكد مايكروسوفت على أن البطارية ستدعم المستخدم بعمر شحن على مدار اليوم أو ما يصل إلى 15.5 ساعة، أو 10 أيام في وضع الإستعداد، و27 ساعة للمكالمات الصوتية.

أيضاً من المقرر أن يدعم جهاز Surface Duo تشغيل كل تطبيقات الأندوريد دون أي تعديل، وذلك بفضل الشاشة المنفصلة للجهاز، إلا أن مايكروسوفت تؤكد على إمكانية تحديث التطبيقات لتحقق الإستفادة الكاملة من الشاشة المزدوجة في الهاتف.

من جانب أخر أجرت عملاق البرمجيات بعض التعديلات على التطبيقات الخاصة بالشركة مثل مجموعة Office و OneDrive لتعمل على دعم الشاشات المزدوجة، كما تقدم امازون تطبيق Kindle بتحديث جديد لدعم القراءة الإلكترونية التي تحاكي الكتب.

وتقدم مايكروسوفت جهاز Surface Duo بخوارزمية تعمل على التنبؤ بأسلوب المستخدم في فتح التطبيقات بين شاشة واحدة أو إستخدام الشاشتين، كما ستعمل الشاشة الثانية على تشغيل التطبيق الثاني عند النقر على رابط لتطبيق في الشاشة الأولى على سبيل المثال.

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