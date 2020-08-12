تكنولوجيا: توقعات بإطلاق جهاز الألعاب Xbox Series X في 6 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت عملاق البرمجيات مايكروسوفت مؤخراً على خططها لإطلاق جهاز الألعاب الجديد Xbox Series X خلال شهر نوفمبر المقبل، دون أن تكشف تاريخ محدد، واليوم تشير أحدث التسريبات إلى أن جهاز الألعاب ينطلق رسمياً في 6 من نوفمبر.

كشف التسريبات الجديدة عن ملصق يأتي عبر الصندوق الخاص بتغليف وحدات تحكم Series X، والذي يوضح إرشادات مايكروسوفت للموزعين بعدم عرض أو بيع أي شحنات حتى يوم 6 من شهر نوفمبر، كما تأتي الملصقات الإرشادية باللون البرتقالي الذي تميزت به الملصقات الإرشادية السابقة لأجهزة مايكروسوفت.

ولقد بدأت بعض المتاجر في شيكاغو خلال الأسبوع الماضي في بيع ذراع التحكم الخاص بجهاز الألعاب Series X، دون أن تظهر تفاصيل دقيقة عبر المستخدمين حول كيفية حصولهم على هذه الوحدات قبل الوقت المحدد من مايكروسوفت.

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أيضاً قام بعض المستخدمين بتسجيل الوحدات التي تم شرائها عبر موقع دعم مايكروسوفت، والذي كشف عن أن الضمان الخاص بهذه الوحدات سينتهي في شهر نوفمبر من عام 2021، أي بعد عام واحد من شراء وحدات التحكم، لذا تشير التوقعات إلى أن مايكروسوفت قد قامت بتمديد فترة الضمان التي إقتصرت سابقاً على 90 يوم، أو أن الضمان يعمل لمدة عام واحد يقترن بوحدات Xbox.

يذكر أن مايكروسوفت لم تؤكد بشكل رسمي حتى الآن على موعد إطلاق جهاز ألعاب Series X، أو مستوى التسعير الذي ينطلق به إلى الأسواق، إلا أن التوقعات تشير إلى أن عملاق البرمجيات تستعد قريباً للكشف عن هذه التفاصيل لبدء الحجز المسبق.

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