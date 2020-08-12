الرطوبة 80% وأمطار خفيفة على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الخميس، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

وتوقع الخبراء في بيان، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مع توقعات بفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25

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الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 27

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28