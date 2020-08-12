سعر و مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 2 – مميزات و عيوب سامسونج جالاكسي زد فولد 2

Samsung Galaxy Z Fold 2 هاتف سامسونج القابل للطي الجديد و الأقوى. هاتفها الجديد عبارة عن اصلاح كل مشاكل نسخة العام الماضي القابلة للطي Fold 1 مع تحسين العتاد الداخلي. و لكن سامسونج تفعلها بشكل جيد هذه المرة و تقدم هاتفًا متطورًا بشكل كاف فهذه المرة الهاتف الجديد يقدم تجربة ممتازة جدًا مقارنة بتجربة العام الماضي. هاتف سامسونج الجديد يأتي بزجاج سامسونج الرفيع جدًا او ما تسميه سامسونج UTG – Ultra Thing Glass الذي قدمته مع Z Flip اول مرة ولازالت تستعمله الآن. مع اضافة معدل التحديث العال للشاشة و تحسين المعالج الخاص بالهاتف و تحسين المفصلة و الكاميرات و غير ذلك.

هاتف Samsung Galaxy Z Fold 2 بالرغم الا انه مجرد تحسينات عن العام الماضي الا انه ممتاز جدًا و لازال من رأيي واحد من اكثر الهواتف التي يجب التفكير بها فهو بمعالج قوي جدًا. بتركيب كاميرات كاف. بتصميم جديد و مبتكر. بشاشة قابلة للطي و بدقة عالية و معدل تحديث عال فماذا ينقصه؟. للأسف Samsung Galaxy Z Fold 2 لا يحمل سعرًا بعد حيث اننا ننتظر الإعلان عنه مجددًا في سبتمبر القادم فحتى تعلن سامسونج عن Samsung Galaxy Z Fold 2 نحن في الإنتظار