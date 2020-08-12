تكنولوجيا: جوجل تدفع بميزة جديدة تحول هاتف الأندويد لنظام الكشف عن الزلازل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت عملاق البحث ميزة جديدة لمستخدمي هواتف الأندوريد تدعم من خلالها المستخدمين بتنبيهات مبكرة عند إستشعار الزلازل، كما تحول هاتف الأندوريد إلى نظام لقياس شدة الزلال ويكشف عن الهزات الأرضية.

صرح Marc Stogaitis وهو أحد المهندسين المسؤولين عن برمجيات منصة الأندوريد ” أن البنية التحتية لإكتشاف ورصد الزلازل وتنبيه العامة تأتي بتكلفة كبيرة جداً”، حيث لم يتم تسجيل كافة الأشخاص لتلقي رسائل تحذيرية للهزات الأرضية والزلازل”، كما أضاف أن مثل هذه التنبيهات التحذيرية التي تأتي مدمجة في نظام التشغيل من شأنها أن تصل لقطاع أكبر من المستخدمين.

ولقد بدأت عملاق البحث في التعاون مع هيئة المسح والجيولوجيا في الولايات المتحدة، والمكتب الخاص بخدمات الطوارئ في كاليفورنيا لدعم إرسال التنبيهات على أجهزة الأندوريد عبر نظام USGS للتنبيه للهزات الأرضية المحتملة والذي يرتكز على جمع المعلومات عبر 700 مقياس زلازل في ولاية كاليفورنيا لتحديد وقت بدء الهزات الأرضية.

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ويأتي نظام Android Earthquake Alerts لدعم نشر الفكرة ذاتها في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل جوجل من خلال هذا النظام على تخطي مشكلة نشر شبكات وبدء بنية تحتية لتنبيه المستخدمين لإمكانية حدوث الزلازل، حيث يعمل هاتف الأندوريد كمقياس صغير للزلازل، ممايدعم إنطلاق أكبر شبكة لقياس ورصد الهزات الأرضية في العالم.

أيضاً يرتكز عمل نظام Android Earthquake Alerts على إستخدام مستشعر التسارع في هواتف الأندوريد لإستشعار الحركة، والتي تتميز بالحساسية لإستشعار الموجة P، وهي الموجه الأولى عند بدء الزلازل والتي تكون أقل ضرراً من الموجة S.

كما سيعمل جهاز الأندوريد على إرسال رسالة لخادم جوجل، ومن ثم سيعمل الخادم عل جمع البيانات من الأجهزة الأخرى لتحديد الموقع والتأكيد على حدوث الزلازل لتنبيه المستخدمين، ومن المقرر أن تتوفر الميزة في كاليفورنيا الآن، ومن ثم مزيد من الولايات الأمريكية، على أن يتم إطلاق الميزة لمزيد من الماطق العام المقبل.

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