تكنولوجيا: جوجل تقدم تحديث تطبيق Lookout بأنماط جديدة لدعم ضعاف البصر والمكفوفين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في دفع تحديث جديد لتطبيقها المخصص لضعاف البصر والمكفوفين Lookout تقدم من خلاله دعم لمزيد من اللغات، إلى جانب مميزات أكثر لدعم المستخدمين.

يأتي تحديث تطبيق Lookout من جوجل بميزة دعم لغات أكثر تشمل الفرنسية، والإيطالية، والألمانية، والإسبانية، كما يأتي بأنماط جديد لدعم ضعاف البصر والمكفوفين على منصة الأندوريد.

أيضاً يمكن للأنماط الجديدة في تحديث Lookout أن تدعم المستخدمين في مسح الملصقات على الأطعمة عبر نمط Food Label، حيث يمكن لهذا النمط أن يدعم المستخدمين في التعرف على الأطعمة المعبأة عن طريق توجيه الكاميرة على الملصق، مما يتيح لتطبيق Lookout إدارك وتمييز الأطعمة المختلفة.

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كما يضم تحديث التطبيق نمط Scan Document الذي يعمل على مسح الملفات، كما يدعم تصوير لقطات النصوص أو مستند وقراءتها للمستخدم بصوت مرتفع، حيث أكدت جوجل على أن هذه الآداة ستعمل على مسح المستند بشكل كامل، حيث يدعم هذا الإصدار من التطبيق قراءة محتوى أكبر.

أيضاً أكد Adams من جوجل على أن تحديث Lookout سيرتكز على ردود أفعال المستخدمين من المكفوفين وضعاف البصر، كما يتوافق هذا التحديث بشكل أفضل مع قارئ TalkBack، أيضاً سيتاح للمستخدمين التبديل بين الأوضاع عبر الجزء السفلي من الشاشة.

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