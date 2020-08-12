شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يلقى باللوم على كورونا بشأن إزالة "بوستات" الانتحار وإيذاء النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى عملاق الشبكات الاجتماعية فيس بوك باللوم على فيروس كورونا فى إعاقة جهود إزالة المنشورات عن الانتحار وإيذاء النفس من منصاته، وكشفت الشركة أنها اتخذت إجراءات بشأن مواد أقل تحتوى على مثل هذا المحتوى بين أبريل ويونيو لأن عددًا أقل من المراجعين كانوا يعملون بسبب Covid-19.

وأرسل فيس بوك المشرفين إلى المنزل فى مارس لمنع انتشار الفيروس، لكن مارك زوكربيرج حذر من أن التطبيق الذى يتطلب تدخلًا بشريًا قد يتضرر، وتقول الشركة إنها أعادت منذ ذلك الحين "العديد من المراجعين إلى الإنترنت من المنزل، وحيثما كان ذلك آمنًا، "عدد أقل إلى المكتب" للعمل على الأمر.

فى أحدث تقرير لمعايير المجتمع ، قال فيس بوك قال إن 911 ألف قطعة من المحتوى الانتحارى وإيذاء النفس قد تمت مراجعتها مقارنة بـ 1.7 مليون فى الربع السابق، وفى الوقت نفسه، تم اتخاذ خطوات على إنستجرام ضد 275 ألف منشور بين أبريل ويونيو مقابل 1.3 مليون فى يناير ومارس.

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وأكدت الشركة أن عدد التدوينات على وسائل الإعلام التى تعرض عرى للأطفال واستغلالهم جنسيًا تراجعت أيضًا على إنستجرام، من مليون مشاركة إلى 479400 مشاركة.

ويقدر موقع فيس بوك أن أقل من 0.05% من المشاهدات كانت لمحتوى ينتهك معاييره ضد الانتحار وإيذاء النفس.

وقال فيس بوك بتقريره: "تأثير Covid-19 على الإشراف على المحتوى لدينا ويوضح أنه فى حين أن تقنيتنا لتحديد المحتوى المخالف وإزالته، ستستمر فى ضرورة وجود مجالات نعتمد فيها على الأشخاص لمراجعة المحتوى وتدريب تقنيتنا، ومع وجود عدد أقل من مراجعى المحتوى، اتخذنا إجراءات بشأن عدد أقل من أجزاء المحتوى على كل من فيس بوك و إنستجرام بسبب الانتحار وإيذاء الذات، وتعرى الأطفال والاستغلال الجنسى على إنستجرام، وعلى الرغم من هذه الانخفاضات، فقد أعطينا الأولوية للمحتوى الأكثر ضررًا ضمن هذه الفئات واتخذنا إجراءات بشأنه، ويظل تركيزنا على العثور على هذا المحتوى وإزالته مع زيادة قدرة المراجعين بأسرع ما يمكن وبأمان".