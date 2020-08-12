شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندس يطور حذاء مزودًا بمحرك لاستخدامه مع ألعاب الواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور ألكسندر إيفانز، مهندس البرمجيات، حذاءً مزودًا بمحرك يتصل بألعاب الواقع الافتراضى، ونشر إيفانز تصميمه على موقع ريديت يوم 4 أغسطس 2020، ويتحرك الحذاء بانتظام بصورة تشبه المشى على جهاز المشى الرياضى، ما يجعل مرتديه يحافظ على موقعه، وفقًا لما قاله إيفانز على مدونته، وأضاف أن الحذاء يتحرك فى جميع الاتجاهات.

نشر إيفانز مقطع فيديو يوضح اختباره للحذاء الجديد، وهو يخطط لتزويده بعناصر تحكم متقدمة أكثر مع تحسين الخوارزميات التى يعمل بموجبها، بعد أن وجد أن التحكم اليدوى يبطئ حركة الحذاء.

ووصف إيفانز الاختبار بالناجح نظرًا إلى أنه الاختبار الأول، ويأمل أن ينجح الحذاء فى الاتصال بالنظارة والحاسوب باستخدام البلوتوث وواى فاى.

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يسعى إيفانز إلى تحسين تصميم الحذاء، وعلى الرغم من التحكم فى الحذاء يدويًا، لكن احتمال الانزلاق وارد ولذا يوصى بأن يرتدى المستخدم حزام أمان مثبت فى السقف لتفادى الانزلاق.

وأشار إيفانز إلى أنه لا يسعى إلى الحصول على براءة اختراع لأن ذلك يتعارض مع هدفه بأن يطور أشياء مفيدة ويتيح تقنيتها للجميع.

جدير بالذكر لا يعد هذا الحذاء هو الأول من نوعه، بل ظهرت عدد من الاتبكارات الخاصة بألعاب الواقع الافتراصى، وعلى رأسها التظارات أو الخوذات التى تنقل المستخدم إلى عالم تانى، وتجعله ينفصل تماما عن الواقع وعن العالم المحيط به، كما ظهرت أيضا القفازات الذكية للواقع الافتراضى، والتى تسمح هذه القفازات للاعبين بممارسة الألعاب من خلال استخدام الأيدى العادية وحركة الأصابع للتحكم فى الألعاب دون حاجة لوجود وحدة تحكم حقيقية.

كما يمكنها العمل بشكل لاسلكى، ويمكن الاستعانة بها فى بعض الألعاب، بالإضافة أيضا إلى قدرتها على دعم المستخدم بردود فعل لمسية من خلال اهتزاز المحرك المدمج بداخلها.