تكنولوجيا: إعلان تشويقي من جوجل يكشف عن تطبيقات من جهات خارجية على منصة Android Auto

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل مؤخراً عن بعض التغييرات الجديدة التي تقدم في تحديث منصة Android Auto، لدعم المستخدم بتجربة وآداء أفضل على الواجهة.

تتضمن أول التغييرات الجديدة في واجهة Android Auto في تطبيق calendar الذي يكشف عن الجدول اليومي لمواعيد المستخدم، وبعض الإختصارات لكل عنصر، حيث سيتوفر للمستخدم إختيار بالإتصال السريع بأي جهة في جدول المواعيد للحصول على الإتجاهات الخاصة بالواجهة أو النشاط التجاري.

كما تجلب جوجل في هذا التحديث تطبيق settings جديد، حيث يتيح هذا التطبيق ضبط وتغيير إعدادات الواجهة وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

من جانب أخر كانت واجهة Android Auto وAndroid Automotive قد دعمت حتى الآن التطبيقات الخارجية الخاصة بالمراسلة والتطبيقات الإعلامية فقط، بينما يأتي هذا التحديث بميزة دعم مزيد من تطبيقات الجهات الخارجية والتي تتضمن تطبيقات التنقل، تطبيقات صف السيارات، وتطبيقات شحن السيارات الكهربائية.

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كما أكدت جوجل على بدء التعاون مع شركاء جدد مثل SpotHero لتطبيق صف السيارات، و Chargepoint لتطبيق شحن السيارات الكهربائية، إلى جانب Sygic من تطبيقات التنقل والملاحة، حيث من المقرر أن تنطلق إصدارات تجريبية من هذه التطبيقات على واجهة Android Auto لاحقاً هذا العام.

أيضاً أكدت جوجل على أنها تخطط لإطلاق واجهة برمجية لدعم إنتقال مزيد من التطبيقات على واجهة Android Auto بعد الإنتهاء من إختبار الإصدارات التجريبية من التطبيقات السابقة على واجهة Android Auto و Android Automotive.

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