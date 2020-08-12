شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تبدأ تجارب شبكات الجيل الخامس 5G رغم أزمة كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقرير لصحيفة Financial Express أنه من المتوقع أن توافق إدارة الاتصالات الهندية (DoT) قريبًا على إجراء شركات الاتصالات الهندية لتجارب الجيل الخامس، ولكن فقط مع صانعى المعدات غير الصينيين، إذ تقدمت عدد من الشركات بطلب على تجارب 5G، ومع ذلك فمن المحتمل أن يُسمح لهذه الشركات بإجراء تجارب فقط مع Nokia و Ericsson باستثناء البائعين الصينيين.

وتأتى هذه الخطوة بعد أن منعت الحكومة الهندية الشهر الماضى الشركات التى يوجد مقرها فى البلدان التى لها حدود مشتركة مع الهند من المشاركة فى أى مشتريات وعقود حكومية، وبالتالى سيشهد القرار أول تطبيق عملى له فى تجارب 5G حيث تم منع الشركات الصينية من المشاركة.

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وأشار تقرير Financial Express إلى أن شركات الاتصالات الخاصة قدمت طلبات لإجراء تجارب مع بائعين متعددين وأنه يتعين على الحكومة معالجة الطلبات التى تتوافق مع اللوائح على وجه السرعة.

جدير بالذكر انتشرت عدد من الشائعات منذ بداية أزمة كورونا بأن شبكات الجيل الخامس هى السبب وراء انتشار الوباء، لكن كشفت اللجنة الدولية للوقاية الإشعاعية ICNIRP، في تقرير لها، أن شبكة 5G آمنة ولا تشكل مخاطر صحية، والتى تهدف للحد من نظريات المؤامرة المتزايدة حول تأثير الإشعاع من شبكة المحمول، فعدد النظريات حول تأثير 5G على جسم الإنسان آخذ في الارتفاع، حيث تدعي بعض المجموعات أنه يمكن أن يسبب العقم عند الرجال والسرطان ومرض الزهايمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فلم تجد اللجنة أي مخاطر للإصابة بالسرطان أو أمراض أخرى من التعرض للترددات المستخدمة في شبكات الجيل الخامس، بعد دراسة سبع سنوات من البيانات.