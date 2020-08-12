شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. اعرف ما يجب فعله وما لا تفعله فى مؤتمرات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت شعبية الاجتماعات عبر الإنترنت منذ انتشار فيروس كورونا ، مما يعني أننا نحضر الكثير من مكالمات الفيديو الجماعية، فإذا لم يكن لديك الكثير من الخبرة في مجال مؤتمرات الفيديو، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعتاد عليها، خاصة عندما يعمل فريقك بالكامل الآن عن بُعد.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه في حين أنه من المفيد التعامل معه على أنه اجتماع شخصي، إلا أن هناك أيضًا بعض الأشياء الأخرى التي يجب عليك مراعاتها عندما تكون في مكالمة فيديو، وهذا ما نقدمه لك حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله في مؤتمرات الفيديو.

1- إذا استطعت، ابحث عن مكان خاص لإجراء المكالمة، إذا لم يكن الأمر كذلك، فاستخدم سماعات الرأس لتقليل ضوضاء الخلفية.

2- إذا كان لديك رفقاء في السكن أو شركاء أو أفراد من العائلة يعملون أيضًا من المنزل، فأخبرهم مسبقًا أنك ستحضر اجتماعًا لتقليل الانقطاعات.

3- قم بإعداد جهازك أو الكاميرا بحيث تتمتع برؤية واضحة لك دون عائق، ولا تجلس بعيدًا جدًا أو قريبًا جدًا من الكاميرا.

4- إذا كنت تستخدم كاميرا منفصلة، فضعها بالقرب من شاشتك، من الأفضل أن تضع الكاميرا في مستوى العين، بحيث عندما تنظر إلى الشاشة، تظهر كما لو كنت تنظر إلى الشخص الذي تتحدث إليه.

5- افتح الكاميرا على الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو قم بتشغيل الكاميرا الخارجية وشاهد ما هو مرئي في الخلفية قبل المكالمة، وتأكد من أنك مرتاح لإظهار ذلك في مكالمة الفيديو.

6- قد يتسبب ارتداء قميص أبيض أو أسود ساطع في أن تضبط الكاميرا تلقائيًا السطوع ويجعل من الصعب رؤية وجهك، لذا ارتدِ لونًا أقل حدة.

7- من الجيد اختبار برنامج مؤتمرات الفيديو قبل المكالمة، خاصةً إذا لم تستخدمه من قبل، وتأكد أيضًا من أن لديك اتصال Wi-Fi قويًا وأن جهازك إما متصل أو مشحون بالكامل.

8- إذا كانت شركتك أو فريقك يعقدون اجتماعات منتظمة عبر الإنترنت، فمن الجيد أن تقرر نظامًا لطرح الأسئلة على التطبيق الذى تستخدمه، مثل رفع يدك أو استخدام الدردشة لطرح سؤال.

9- إذا كنت بحاجة إلى مشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو، فاستغرق بضع ثوان للتحضير قبل أن تضغط على زر المشاركة هذا.

10- احذف سطح المكتب الخاص بك من أي علامات تبويب أو برامج إضافية قد تكون مفتوحة وتأكد من إخفاء أي معلومات خاصة أو حساسة قبل استضافة أي شخص لشاشتك الخاصة.

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