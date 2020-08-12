شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن إطلاق أول صاروخ تجارى فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستضع شركة لوكهيد مارتن قمرًا صناعيًا صغيرًا في المدار، على متن أول صاروخ تجارى في المملكة المتحدة، والذى سينطلق من جزر شتلاند في عام 2021، وتم اختيار جزيرة Unst كموقع لميناء فضائي، حيث تنقل الشركة منحة قدرها 23.5 مليون جنيه إسترليني إلى الجزيرة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا تم منح ميناء الفضاء في الجزيرة الاسكتلندية الصغيرة إذن تخطيط من جانب السلطات المحلية ، فقد تشهد هذه الخطوة إنشاء عشرات الوظائف الجديدة في المنطقة.

تستخدم شركة لوكهيد مارتن منحة وكالة الفضاء البريطانية الخاصة بها لتحديد موقع إطلاق صاروخ عمودي وإذن التخطيط المعلق الذي سيكون بجزيرة شتلاند.

وفقًا لشركة لوكهيد مارتن، سيتم استخدام أول قمر صناعي يتم إطلاقه من المملكة المتحدة لجمع البيانات من الفضاء والتي من شأنها المساعدة في دفع النمو في جميع أنحاء البلاد.

يستمر مشروع الميناء الفضائى لكن قيود التخطيط المفروضة على التطوير تعني أنه لا يمكن إجراء سوى 12 عملية إطلاق في السنة.

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يشبه إلى حد كبير وجود مطارات متعددة في المملكة المتحدة، حيث تعمل شركات طيران مختلفة على محاور من مواقع مختلفة =، ومن المرجح أن يكون الأمر نفسه هو الحال بالنسبة لمطارات الفضاء البريطانية المستقبلية.

سيتم أيضًا تصميم موانئ فضائية أخرى، للعمل مع العديد من مشغلي الإطلاق مع العديد من الشركات التي تتطلع إلى المملكة المتحدة لإطلاق الصواريخ.

قال متحدث باسم وكالة الفضاء البريطانية: "نواصل دعم طموحات جميع مواقع الموانئ الفضائية المحتملة بما في ذلك Space Hub Sutherland و Shetland Space Center ، بالإضافة إلى الشركات التي ترغب في الإطلاق من هذه المواقع.

وأضاف المتحدث، "تدرس وكالة الفضاء البريطانية أي تغييرات مقترحة للمنح بعناية شديدة لضمان أن تمويلنا يقدم قيمة طويلة الأجل للمملكة المتحدة".

فيما قال جون نيلسون، من شركة لوكهيد مارتن ، إنهم فخورون بالعمل مع Highlands and Islands ومركز شيتلاند للفضاء في عمليات الإطلاق الرأسية.