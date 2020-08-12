تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone SE و Google Pixel 4a

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد Google Pixel 4a أحدث الهواتف الذكية التى تم الكشف عنها مؤخرا، ويعد واحدا من الهواتف متوسطة التكلفة ذات المواصفات الجيدة، لذا فيما يلى يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone Se نسخة عام 2020 الذى أزاحت أبل عنه الستار خلال العام الجارى.حجم الشاشة:
iPhone SE : 4,7 بوصة.
جوجل Pixel 4a : 5,8 بوصة.دقة الشاشة:
iPhone SE : 1334 × 750 بيكسل.
جوجل Pixel 4a : 2340 x 1080 بيكسل.المعالج:
iPhone SE : Apple A13
جوجل Pixel 4a : Qualcomm Snapdragon 730الرام:
iPhone SE : 3GB
جوجل Pixel 4a : 6GBالسعة الداخلية:
iPhone SE : 64GB
جوجل Pixel 4a : 128GBنظام التشغيل:
iPhone SE : iOS (13.x)
جوجل Pixel 4a : Android (10)البطارية:
iPhone SE : 1821 mAh
جوجل Pixel 4a : 3140 mAhالكاميرا الخلفية:
iPhone SE : 12 MP
جوجل Pixel 4a : 12.2 MPالكاميرا الأمامية:
iPhone SE : 7 MP
جوجل Pixel 4a : 8MPالوزن:
iPhone SE : 148. جرام
جوجل Pixel 4a : 143 جرام.الألوان:
iPhone SE : أسود ، أبيض ، أحمر
جوجل Pixel 4a : الأسود.
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