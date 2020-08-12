تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone SE و Google Pixel 4a

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد Google Pixel 4a أحدث الهواتف الذكية التى تم الكشف عنها مؤخرا، ويعد واحدا من الهواتف متوسطة التكلفة ذات المواصفات الجيدة، لذا فيما يلى يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone Se نسخة عام 2020 الذى أزاحت أبل عنه الستار خلال العام الجارى. حجم الشاشة:

حجم الشاشة: iPhone SE : 4,7 بوصة. جوجل Pixel 4a : 5,8 بوصة. دقة الشاشة:

دقة الشاشة: iPhone SE : 1334 × 750 بيكسل. جوجل Pixel 4a : 2340 x 1080 بيكسل. المعالج:

المعالج: iPhone SE : Apple A13 جوجل Pixel 4a : Qualcomm Snapdragon 730 الرام:

الرام: iPhone SE : 3GB جوجل Pixel 4a : 6GB السعة الداخلية:

السعة الداخلية: iPhone SE : 64GB جوجل Pixel 4a : 128GB نظام التشغيل:

نظام التشغيل: iPhone SE : iOS (13.x) Advertisements جوجل Pixel 4a : Android (10) البطارية:

البطارية: iPhone SE : 1821 mAh جوجل Pixel 4a : 3140 mAh الكاميرا الخلفية:

الكاميرا الخلفية: iPhone SE : 12 MP جوجل Pixel 4a : 12.2 MP الكاميرا الأمامية:

الكاميرا الأمامية: iPhone SE : 7 MP جوجل Pixel 4a : 8MP الوزن:

الوزن: iPhone SE : 148. جرام جوجل Pixel 4a : 143 جرام. الألوان:

الألوان: iPhone SE : أسود ، أبيض ، أحمر جوجل Pixel 4a : الأسود.

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