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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أحدث عملية اختراق لتويتر، ربما تكون قد فكرت في اتخاذ قرار لحماية حساب تويتر الخاص بك من خلال تمكين التحقق الثنائي واستخدام كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها. فستجعل مثل هذه الإجراءات الأمنية من الصعب على المتسللين الوصول إلى حسابك.
ومع ذلك، فهناك أيضًا جانب خصوصية لإعدادات تويتر (منفصل عن الأمان) يتيح لك التحكم في المعلومات التي يُسمح لتويتر نفسه بمشاركتها عنك.
فإن تويتر يقوم بمشاركة معلومات عنك وعن عاداتك في التصفح مع شركائه التجاريين أو المعلنون، إذ يقوم بتمرير بياناتك للمساعدة في خدمة الإعلانات المستهدفة في الصفحة الرئيسية، كما أنه يجمع معلومات عنك عندما تزور موقعًا يحتوي على تغريدة مضمنة أو زر مشاركة لتويتر.
وللقيام بذلك، انقر فوق صورة حسابك في الجزء العلوي الأيسر، بعد ذلك انتقل إلى الإعدادات والخصوصية> الخصوصية والأمان، ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق التخصيص والبيانات في أسفل الصفحة. في الجزء العلوي يوجد مفتاح تبديل لتعطيل جميع إعدادات التخصيص والبيانات.
ستجد هذا الإعداد على تويتر للجوال وعلى الويب.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إذا كنت تمتلك حساب على تويتر، فعليك تغيير إعدادات الخصوصية هذه الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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