شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف ليه منصة الصور اتسمت Pinterest والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفقا لما ذكره موقع " rewindandcapture"، يعد الموقع بمثابة سجل قصاصات مصورة للآمال والأحلام والرغبات الخاصة بالكبار، ويتم الحصول على الصور من جميع أنحاء الويب أو من المستخدمين أنفسهم.
تشمل الفئات الأكثر شعبية بالموقع المأكولات والمشروبات، والأعمال اليدوية، والديكور المنزلي، والعطلات والأحداث.
تقدم معظم متصفحات الويب زر "Pin It" الذي يمكنك تضمينه في شريط التنقل لسهولة الوصول إليه من أي صفحة عبر الإنترنت، ولعل النقطة هنا هي تنظيم المحتوى؛ لتطوير مجموعة شخصية لما تحب وتريد حفظه كمرجع أو إلهام في المستقبل.
مع العدد الهائل من النساء اللائي يستخدمن موقع Pinterest ويبشر بهن، قد تندهش عندما تكتشف أنه في عام 2010 شارك في تأسيسه ثلاثة رجال، إيفان شارب، وبول سيارا، وبن سيلبرمان.
اقترحت زوجة سيلبرمان الاسم لأول مرة، بينما كانت تشاهد التلفزيون، ولعل الكلمة عبارة عن مزيج من مفهومين، "pinboard" أو "pin" و "interest"، مع علامة الدبوس الدقيق في شعارهم، وهو ما يعنى لوحة يتم تعليق الأمور المهمة عليها من خلال دبابيس تثبتها، كما أن هذه المواد هى اهتماماتك الشخصية.
لقد انطلقت الشركة حقًا عندما قدمت حملتها الشخصية للغاية في وقت مبكر باسم "Pin It Forward"، و سمح Pin It Forward للأشخاص بإنشاء لوحات إعلانية وتلقي الدعوات من خلال الحصول على أصدقاء آخرين لإنشاء لوحات pinboards.
قال سيلبرمان: "من حسن حظ Pinterest أن الموقع نما بشكل كبير، وجلب كل مستخدم جديد معه مجموعة من أدوات التثبيت الجديدة مع ذوقهم وتأثيرهم الفردي."
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