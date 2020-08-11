شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر نظاما جديدا لتشغيل ساعاتها الذكية بتقنيات مذهلة.. اعرف أهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل الأمريكية نظاما جديدا لتشغيل ساعاتها الذكية، والذى سيأتى بتقنيات جديدة استثنائية مذهلة، وأشار موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص إلى أن أبل أصدرت نظام تشغيل "ووتش أو إس 7 بيتا" الذى يقدم تقنيات تتبع النوم واتجاهات ركوب الدراجات وعدد من التمارين الجديدة.

وسيتوافق نظام تشغيل ساعة أبل الجديد للعمل مع ساعات "أبل ووتش سيريس 3"، الذى سيقدم تجربة جديدة كليا فى استخدام الساعات الذكية.

وينفذ النظام الجديد مهاما جديدة، حيث يحسن اتجاهات سير الدراجات والتنقل، كما يوفر تقنيات جديدة لتخصيصات واجهة الشاشة وتشغيل المساعد الشخصى "سيري" ومؤقت جديد لغسل اليدين وأوضاع جديدة كليا للتمرين الرياضي.

ويظهر بصورة قوية فى "ووتش أو إس 7" تطبيق "سليب" الذى يتتبع بصورة تلقائية عادات النوم، ومن المقرر أن يبدأ هذا بصورة نهائية وشاملة لكل مستخدمى ساعات "أبل" الذكية فى الخريف المقبل.

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ومن المتوقع أن يتضمن نظام التشغيل watchOS 7 مجموعة جديدة من وجوه الساعة، أبرزها إصدار جديد يسمى Infograph Pro لتخطيط وجوه الساعة وتخصيصها، كما سيتضمن نظام التشغيل الجديد أيضًا خيارات جديدة لإنشاء وجوه ساعة مخصصة باستخدام صور من تطبيق الصور فى أيفون أو ساعة أبل.

ستكون هناك أيضًا ميزة جديدة تُسمى SchoolTime ، التى ستسمح للآباء بإدارة التطبيقات التى يمكن للأطفال استخدامها خلال ساعات معينة من اليوم، بالإضافة لميزة تغيير حلقات النشاط Activity rings، حيث ستزيل أبل التركيز على معرفة عدد السعرات الحرارية التى حرقها الطفل، وبدلاً من ذلك ستجعل الميزة تركز على تتبع الحركة البدنية التى قام بها الطفل طوال اليوم لمدة معينة.