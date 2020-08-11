شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحيفة صينية: احتمالات استحواذ مايكروسوفت على تيك توك لا تزيد عن 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست (SCMP) أن صفقة استحواذ مايكروسوفت على تيك توك قد لا تحدث لأن احتمالات الصفقة "لا تزيد عن 20 فى المئة"، لأن السعر الأولى الذى عرضته الشركة الأمريكية كان أقرب إلى "سرقة المالك عندما تشتعل النيران فى منزله"، ويقال إن فرص شراء تويتر لـ TikTok أقل، لأن منصة التدوين المصغر "ليس لديها ما يكفى من المال".

كما أوضح التقرير، نقلاً عن مصادر، إن شركة ByteDance الصينية المالكة لـ TikTok تستعد لتكثيف معركتها ضد الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحظر تطبيق TikTok فى الولايات المتحدة.

وتستعد ByteDance لتصعيد معركتها القانونية والعلاقات العامة ضد أمر ترامب التنفيذى بحظر التطبيق فى الولايات المتحدة، وامتنعت الشركة الصينية عن التعليق على التقرير.

Advertisements

وفى الوقت نفسه، يمكن لـ TikTok رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب فى الولايات المتحدة بسبب الأمر التنفيذى الذى يحظر المعاملات مع المالك الصينى لمنصة مشاركة الفيديو القصيرة فى غضون 45 يومًا، حسبما ذكرت NPR.

وقال التقرير الذى يستند إلى المصدر، إن الدعوى ستجادل بأن الحظر الشامل الذى فرضه ترامب على التطبيق غير دستورى لأنه لم يمنح الشركة فرصة للرد، وقال الأمر التنفيذى الصادر عن ترامب فى 6 أغسطس إن البيانات التى جمعتها TikTok تهدد بالسماح للحزب الشيوعى الصينى بالوصول إلى المعلومات الشخصية والمملوكة لمواطنى الولايات المتحدة.

وأوضح الأمر إن انتشار تطبيقات الهاتف المحمول التى طورتها وتملكها الشركات الصينية ما زال يهدد الأمن القومى والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة، وقالت TikTok فى منشور مدونة بعد الأمر التنفيذي: "لقد أوضحنا أن TikTok لم تشارك أبدًا بيانات المستخدم مع الحكومة الصينية، ولم تقم بمراقبة المحتوى بناءً على طلبها".، وزعمت TikTok أن الأمر التنفيذى صدر "دون أى إجراءات قانونية واجبة".