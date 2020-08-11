تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة Bedtime wellness لجميع أجهزة الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل ميزة Bedtime wellness لجميع هواتف الأندوريد اليوم بنظام تشغيل Android 6.0 أو الإصدارات الأحدث.
تأتي ميزة Bedtime wellness لدعم المستخدمين في تقييد الإشعارات الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي في الوقت المخصص للنوم، مما يدعم المستخدم في الحصول على تجربة نوم مريحة.
كانت ميزة Bedtime wellness من المميزات التي إقتصرت خلال الفترة الماضية على هواتف Pixel، حيث يمكن لهذه الميزة أن تدعم تقييد إشعارات مواقع التواصل من الإنستقرام، أو تويتر أو اليوتيوب والتي تدفع المستخدم غالباً لإلقاء نظرة خاطفة على الإشعارات في وقت النوم.
كما سيتاح للمستخدمين في ميزة Bedtime wellness تعيين قائمة تشغيل، ومتابعة نوم المستخدم، ومن ثم دعم إيقاظ المستخدم بسلاسة عبر محاكاة شروق الشمس.
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