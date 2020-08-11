تطبيق الخرائط Google Maps يقرر العودة إلى Apple Watch بعد غياب دام ثلاث سنوات

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بسحب تطبيق الخرائط Google Maps للساعة الذكية Apple Watch في العام 2017، ولكن أحدث منشور على مدونتها الرسمية أعلنت فيه جوجل عن عودة هذا التطبيق إلى الساعة الذكية التابعة لشركة آبل إلى جانب دعم منصة Apple CarPlay Dashboard.

ستساعد Google Maps في الساعة الذكية Apple Watch في التنقل بالسيارة أو الدراجة أو وسائل النقل العامة أو سيرًا على الأقدام. سيوفر التطبيق أيضًا الوقت المقدر للوصول وعرض الإتجاهات خطوة بخطوة للوجهات التي قمت بحفظها بالفعل. والأخرى التي لم يتم حفظها يجب أن تبدأ من هاتفك ويمكنك بعد ذلك الإستمرار في الحصول على الإتجاهات على Apple Watch.

أضافت شركة جوجل أيضًا الدعم لـ Apple CarPlay Dashboard إلى تطبيق Google Maps على منصة iOS، مما يعني أنه يمكنك الآن الحصول على عناصر التحكم في الموسيقى والتدوينات الصوتية والكتب الصوتية. يمكنك أيضًا إلقاء نظرة سريعة على مواعيد التقويم دون مغادرة واجهة التنقل خطوة بخطوة. سيتم عرض كل هذه المعلومات في شاشة مقسمة.

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ستحصل Google Maps على دعم Apple CarPlay Dashboard على مستوى العالم هذا الأسبوع مع تحديث iOS القادم، بينما سيبدأ تطبيق الخرائط للساعة الذكية Apple Watch في الإنتشار حول العالم في الأسابيع المقبلة.