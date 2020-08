نجوم هوليوود الأعلى أجراً عام 2020.. الترتيب سيفاجؤك وما علاقة نيتفليكس؟

لم يعد يُعتبر أدام ساندلر النجم الوحيد الذي يتصل به المسؤولون التنفيذيون في استوديو الأفلام في هوليوود عند البحث عن ممثل يكسر الارقام القياسية على شبابيك التذاكر. الممثل الكوميدي استطاع الوصول الى ذروة المبيعات في عام 1998 عندما باع تذاكر بقيمة 240 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي عن فيلم Saturday Night Live. ومنذ ذلك الحين، كان يتجه نحو الانخفاض: ففي العام الماضي كان فيلم ساندلر الوحيد الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور السينما وهو Uncut Gems الذي حقق 51 مليون دولار فقط وحصل ساندلرعلى حوالي 5 ملايين دولار فقط. رغم ذلك فقد احتل المرتبة التاسعة في التصنيف السنوي لـ Forbes للممثلين الأعلى أجراً.

ما السر؟ طبعاً نيتفليكس. دفع عملاق البث لساندلر 31 مليون دولار - 75٪ مما حققه طوال العام - كجزء من صفقته المكونة من أربعة أفلام و 250 مليون دولار التي تم توقيعها في عام 2014. وقد قام مستخدمو نيتفليكس بمشاهدة أكثر من ملياري ساعة من افلام هذا الممثل الكوميدي الامر الذي أدى الى توقيع عقد جديد معه في كانون الثاني الماضي بمبلغ أكبر من الأول!



وفي الوقت الذي لم يحصل فيه أحد على أكثر من آدم ساندلر من نيتفليكس من حيث النسبة المئوية، لكن الكثيرون استفادوا. جمع الممثلين العشرة الأعلى دخلاً هذا العام 545.5 مليون دولار، اي أكثر من ربع ما دفعته الشركة. في الواقع، خفض عملاق البث المباشر ما قيمته 140.5 مليون دولار من الشيكات إلى 6 من هؤلاء العشرة. ويتصدر دوين جونسون Dwayne Johnson القائمة للعام الثاني على التوالي بمبلغ 87.5 مليون دولار، إذ جمع 23.5 مليون دولار لدوره كلص فني يطارد وكيل الإنتربول في فيلم Red Notice التابع لأفلام نيتفليكس الاصلية. و دفعت نيتفليكس مبلغًا إضافيًا قدره 85 مليون دولار إلى رايان رينولدز ومارك والبيرج وبن أفليك وفين ديزل.

الأجور التي تعود الى النجوم هي نفسها بالنسبة لنيتفليكس كما كانت في استوديوهات الأفلام التقليدية: إذا جذبت جمهورًا ، فستحصل على أعلى أجر. على الرغم من ذلك، فبالنسبة إلى نيتفليكس، لا يكمن السر في نتائج شبابيك التذاكر الضخمة ولكن في عدد الاشتراكات الشهرية التي ستسجلها الشركة وتحتفظ بها نتيجة لذلك. هذا رقم يتم حسابه باستخدام كنز نيتفليكس من البيانات الخاصة، بما في ذلك عدد مرات بث الفيلم وعدد مرات المشاهدة المتكررة، بالإضافة الى متابعات النجم على مواقع التواصل الاجتماعي!

يُذكر أن تأثير شركات البث يتسارع. من المتوقع أن تستثمر نيتفليكس، التي أنفقت أكثر من أي استوديو فردي على كبار رجال هوليوود، أكثر من 17 مليار دولار على المحتوى هذا العام.

Dwayne Johnson - 87.5 مليون دولار

يتصدر The Rock القائمة للعام الثاني على التوالي بفضل شيك بقيمة 23.5 مليون دولار من Netflix للفيلم المقبل Red Notice وخطه الناجح Under Armor Project Rock .

Ryan Reynolds – 71.5 مليون دولار

حقق رينولدز ، الفتى الذهبي الحالي لنتفليكس، أكثر من 20 مليون دولار في Six Underground و Red Notice . في اموز أعلنت شركة البث أنها ستطرح فيلم رينولدز الثالث.

Mark Wahlberg - 58 مليون دولار

أصبح فيلم Spenser Confidential الكوميدي لـ Wahlberg ثالث أكثر الأفلام الأصلية مشاهدة على نيتفليكس بعد عرضه لأول مرة في آذار. لقد كسب الملايين أيضًا من إنتاج مسلسلات وثائقية McMillions و Wahl Street .

Ben Affleck - 55 مليون دولار

بعد توقف قصير، عاد أفليك إلى الشاشة الكبيرة هذا العام، وقام ببطولة فيلم The Way Back ولنيتفليكس The Last Thing He Wanted .

Vin Diesel - 54 مليون دولار

أضاع نجم F9 فرصة جمع أجر ضخم هذا العام بعد أن تم تأجيل إصدار الفيلم إلى أبريل 2021. اكتفى بالعمل كمنتج في سلسلة الرسوم المتحركة Fast & Furious Spy Races لنيتفليكس .

Akshay Kumar - 48.5 مليون دولار

نجم بوليوود الوحيد في القائمة. يعمل كومار على أول مسلسل تلفزيوني له The End for Amazon Prime . ومع ذلك ، فإن معظم أمواله تأتي من صفقات التأييد.

Lin-Manuel Miranda - 45.5 مليون ولار

حصلت ديزني على حقوق إنتاج فيلم هاميلتون Hamilton الأصلي في برودواي مقابل 75 مليون دولار هذا العام، مما وضع ميراندا على القائمة لأول مرة. حتى مع إغلاق برودواي للفترة المتبقية من عام 2020، يسيحصل على مبلغ كبير آخر في العام المقبل عندما يتم إصدار نسخة الفيلم من In The Heights .

Will Smith - 44.5 مليون دولار

لا يزال بإمكانه كسب مبالغ كبيرة من الأدوار الرئيسية، مثل دوره المقبل في King Richard، حيث يلعب دور ريتشارد ويليامز، والد عظماء التنس سيرينا وفينيسا. ويكسب النجم أرباحاً هائلة من صفقات الهاتف المحمول، بما في ذلك سلسلة Snapchat وحسابه الشهير على Instagram .

Adam Sandler - 41 مليون دولار

وجد الممثل الكوميدي نفسه في نيتفليكس. في كانون الثاني، وقع صفقة أخرى لإنشاء أربعة أفلام أخرى للمنصة بعد أن أصبح فيلمه Murder Mystery أحد أكثر الأفلام شهرة في كل العصور.

Jackie Chan – 40 مليون دولار

بعد ستة عقود من حياته المهنية، ما زال نجم فنون الدفاع عن النفس نشطًا كما كان دائمًا، حيث صنع خمسة أفلام العام الماضي. يدر دخل فيلمه بالملايين من صفقات التأييد والترخيص.