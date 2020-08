اهم 13 ميزة جديدة في نظام اندرويد Android 11 الجديد

اندرويد Android 11 سيصدر خلال الشهر القادم اذا كان جدول جوجل للتحديث سليمًا بدون مشاكل. حيث انها كل عام تصدر التحديث الأكبر للنظام كل عام في شهر سبتمبر من كل عام. هذا عام Android 11 بالطبع و لذلك مع اصدار النسخ التجريبية و مع اصدار النسخة التجريبية في وقت قريب جدًا يبدو ان جوجل على الميعاد ولن تتأخر عن اصدار النسخة النهائية من Android 11 هذا العام ايضًا. لذلك حتى يأتي يوم و تصدر النسخة النهائية من ِىيقخهي 11 هذا المقال لنتحدث قليلًا عن ابرز و اهم 13 ميزة في اندرويد Android 11.

1.الـChat Bubbles او فقاعة المحادثات

نعم هي نفس ميزة Facebook messenger ان تخرج المحادثات في شكل فقاعة او كرة منبثقة صغيرة على الشاشة امامك بحيث تعطيك وصولًا سريعًا للرسائل بدون الحاجة لفتح التطبيق و التحدث من خلاله. هذه الفكرة كانت منتظرة في اندرويد 10 لكن جوجل لم تستطع انهائها في الوقت المناسب فظلت معلقة حتى اندرويد Android 11. و ستصدر في النظام الجديد الميزة جيدة عبارة عن API جديد تستعمله الشركات في برامجها الخاصة بها فتتحول المحادثات الى نافذة صغيرة منبثقة و تظل امامك كفكرة الـChat Head من فيسبوك. ميزة جيدة و منتظرة من البعض و لنرى كيف ستقوم جوجل بتنفيذها في Android 11

2.قسم المحادثات وسط الإشعارات

من جديد جوجل تقوم باعادة بناء قسم الإشعارات الخاص بالنظام و في Android 11 اضافت قسمًا جديدًا يجمع المحادثات مع بعضها البعض وحدهم بعيدًا عن باقي اشعارات الهاتف. هذا نوع من التنظيم ممتاز فبهذا الشكل صارت الإشعارات مقسمة الى 3 اقسام. قسم الـAlerting هو كل الإشعارات الطبيعية التي تظهر بأصواتها و انبثاقها و كل شئ. و قسم الـSilent Notifications و هذا القسم انت الذي تنشأه عن طريق كتم الإشعارات لأحد التطبيقات و التعديل فيها. و اخيرًا القسم الجديد Conversation و هذا قسم خاص بالمحادثات فقط. نفس فكرة فقعة المحادثات و لكنها هذه المرة في شريط الإشعارات فهذا شئ ممتاز و كانت اضافة واجبة في Android 11

3.ادراج الصور في الرد على الإشعارات

في Android 11 تحل جوجل مشكلة عويصة بعض الشئ. او مشكلة ليست عويصة و لكنها بالنسبة لي عويصة. حيث انه عندما احب ارسال صورة الى شخص ما يحادثني على اي تطبيق احتاج لفتح التطبيق نفسه لا استطيع ارسالها من شريط الإشعارات كما ارد على الرسائل. جوجل الآن تريد ان تجعل اضافة الصورة ممكنًا من خلال شريط الإشعارات و ذلك من خلال لصق الصورة في الرد. لا اعلم كيف تضبطها جوجل. و لكن هذه ميزة اخرى تغير من تحربة اندرويد بشكل كبير و تجعلني انتظر Android 11 اكثر.

4.اعطاء الأذونات لمرة واحدة

في اندرويد 10 بدأت جوجل بتحسين نظام الأذونات عن اطريق اضافة استعمال الأذونات اثناء استعمال التطبيق فقط Allow while using و هذا ما ستزيد تحسينه في Android 11 عن طريق اضافة ميزة جديدة و هي الـOne Time Permission اعطاء الأذونات لمرة واحدة فقط اثناء استعمالك للتطبيق و عندما تخرج منه يخسر التطبيق هذه الأذونات و يحتاج ان تعطيها له مجددًا. تقدم هذه الأذونات للطلبات الأكثر حساسية مثل الـGPS و الكاميرا و المايكروفون فهذه اضافة ممتازة من Google في نظام اندرويد و كان يحتاجها النظام بكثرة و وجودها في Android 11 امر جيد جدًا

5.تحسين API الكاميرات

كانت من مشاكل الكاميرات هو ان الـAPI الخاص بهم يسمح بظهور الإشعارات و اهتزاز الهاتف و خروج اصوات التنبيهات اثناء التصوير و اثناء استعمال الجهاز. و هذا ما قد يسبب مشاكل لدى العديد من المستخدمين لذلك قامت الشركة بتحسين الـAPI لإنشاء وضع من عدم الإزعاج اثناء استعمال الكاميرا فلن يهتز الهاتف. لن يصدر صوتًا و لن تسمع اي شئ عندما تستعمله. هدوء تام عند استعمال الكاميرات و هذه من النقاط الهامة في Android 11 فعلًا

6.تحسين على الامان و التخزين

ما فعلته جوجل ايضًا في النسخة الجديدة من اندرويد هو اضافتها تحسينات على نظام التخزين و نظام امان الملفات على Android 11 حتى لا تتمكن التطبيقات الضارة من الوصول الى ملفاتك و العبث بها او حتى استعمالها كمواد اعلانية خاصة بك. و هذا جيد من ناحية مهمة جدًا و يبين ان جوجل تهتم بشكل كبير بناحية الأمان و الحماية بشكل كبير و يظهر فعلًا تطور اهتمام جوجل بالحماية منذ فترة طويلة.

7.تحسين خدمات الجيل الخامس 5G

في عام 2020 نتوقع ان تبدأ شبكات الجيل الخامس بالإنتشار بشكل كبير. نحن بعد نصف العام ولازال التطوير مستمرًا لذلك جوجل تنوي اللحاق بهذا التطوير و مجاراة التطور السريع للشبكة و ذلك عن طريق تحسين التطبيقات في النظام لإستقبال الشبكات الجديدة و استغلال سرعتها بالكامل. نحن نقترب من اطلاق 5G بالكامل بدون مشاكل و لذلك جوجل تريد الا تتأخر في تهيئة النظام من اجل الشبكات الجديدة.

8.دعم افضل للشاشات الجديدة

الميزة الجديدة في Android 11 و التي تصدر لخدمة الهواتف الجديدة بالكامل هو تلائمه و توافقه بشكل كبير مع اي شكل و تصميم جديد للشاشات و اقرب مثال على ذلك الـWaterfall screen و هي شاشة منحنية كبيرة بدرجة تصل الى 90 درجة. اي انك اذا رسمت خطوطًا مستقيمة عند بداية و نهاية انحناء الشاشة سيتقاطع الخطان في زاوية قائمة. المشكلة في هذه الشاشات انها صعبة الحمل بدون ان تضايقها يدك. تحديدًا راحة اليد و هناك العديد من اللمسات الوهمية التي تحدث بسبب هذه الحركة.

9.تحسينات الـ Biometrics

البصمة و فتح الهاتف بالوجه و اي قفل يعتمد على المستخدم ليس كلمة مرور او نمط يسمى بالـ Biometrics و هذا ما تعمل جوجل في اصدار اندرويد الجديد على تحسينه حيث انها قامت باضافة تحسينات عديدة لنظم الحماية البايوميترية. بإضافة مستويات امان اخرى و هذا يعني حماية افضل للجهاز. لا يزال الأمر غير واضح كيف ستحسن جوجل من مستوى الأمان و لكن الشئ الوحيد الذي قد وضح بالفعل هو مع Google pixel 4 فالآن الهاتف لا يفتح اذا كانت عيناك مغلقتان. يجب ان تكون العينان مفتوحتان ليعمل الجهاز.

10.باتشات الامان من المتجر

في اندرويد 10 قامت جوجل بإضافة شئ جديد لهواتفها -بعض هواتفها- و هو امكانية تنزيل تحديثات الأمان من متجر Google play كأنك تقوم بتحديث تطبيق من تطبيقاتك. الفكرة ممتازة جدًا. قبل ان تفكر في اهمية او سوء هذا الأمر اريد ان اسألك و نحن في منتصف اغسطس. هل وصلك التحديث الأمني لشهر يوليو او اغسطس بعد؟. التحديثات الأمنية مهمة لكونها تضع جهازك في منطقة دافئة من الحماية بدون ثغرات مكتشفة بعض الشئ. فهي مهمة و كون ان جوجل ستتولى ارسالها بنفسها امر ممتاز حيث ان هذا يعني سحب التحديثات الأمنية من الشركات و جعلها بيد جوجل مما يعني وصول تحديثات اسرع بكثير. اتمنى ان تبدأ هذه الخطوة بداية من Android 11

11. تحديث لنظام الوسائط المتعددة

نقطة مهمة جدًا افتقدها من واجهة TouchWiz القديمة جدًا لسامسونج و هي اخذ مشغل الموسيقى بعيدًا عن الإشعارات و وضعه وسط الإختصارات. هذا جيد جدًا و منتظر جدًا منذ فترة طويلة جدًا. هذه الفكرة تعني تحكمًا افضل في مشغل الوسائط المتعددة و سهولة استعمال اكبر بكثير. و هذا افضل في الواجهة و اتمنى ان تكون هذه اول ميزة تفكر الشركات بها في واجهاتها عند تجهيزهم لـAndroid 11 فهذه ميزة مهمة جدًا.

12.قائمة طاقة جديدة

قائمة الطاقة الجديدة تهدف كلها الى تحسين فكرة المنازل الذكية حيث انها لم تعد فقط ازرار الطاقة و اعادة التشغيل و لقطة الشاشة بل اضافوا منطقتين جدد لتصبح قائمة الطاقة عبارة عن 3 مناطق مختلفة. المنطقة الأولى هي قائمة الطاقة القديمة لا جديد بها. المنطقة الثانية هي للكروت الخاصة بخدمة Google Pay و خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة ليصبح الوصول اليها اسهل بكثير. و المنطقة الثالثة خاصة بالاجهزة الذكية في منزلك و الوصول اليها. مثل المصابيح و التلفاز و كل الاجهزة التي تتصل بمساعدك الشخصي

13.مسجل الشاشة

آخر اضافة كانت مطلوبة في اندرويد و تم اضافتها هو مسجل الـVideo Recorder في النظام بشكل افتراضي. بعد ان طلبها العديد من المستخدمين على مدى بعيد. الآن صارت هذه الميزة بداخل النظام بشكل افتراضي ايضًا. فكرة مسجل الشاشة في النظام انه يغنيك عن سائر التطبيقات الزائدة الغير مستقرة و التي لا تؤد غرضها بكفائة عالية. الواجهات حملت مسجلات للشاشة منذ زمن و اخيرًا صارت هذه اضافة في اندرويد Android 11.

تطورات اضافية في نظام اندرويد Android 11

تحسين في نظام لقطة الشاشة

اضافات تخصيص اكثر

تحسين ايمائات التنقل

تحسين في اعدادات الوصول بالصوت

الهواتف الداعمة للنسخ التجريبية من اندرويد Android 11

