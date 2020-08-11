تكنولوجيا: شاومي تعلن عن جهاز Mi TV Lux بتصميم شفاف وحجم 55 إنش بسعر 7200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن الإصدار الخاص من جهاز تلفاز Mi TV Lux الذي يأتي بتصميم شفاف وحجم 55 إنش في شاشة OLED.

عقدت شركة شاومي اليوم مؤتمر للإحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإنطلاق الشركة، حيث قدمت العملاق الصيني خلال الحدث هاتف Mi 10 Ultra، وأيضاً هاتف Redmi K30 Ultra، كما قدمت الشركة جهاز تلفاز شفاف بسعر 7200 دولار.

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يتحول جهاز تلفاز Mi TV Lux الجديد من شاومي إلى عرض شفاف عند إيقاف تشغيل الجهاز، حيث يتحول الجهاز إلى تصميم يحاكي قطعة زجاج بصورة عائمة.

وترتكز شاشة شاومي على شاشة LG 55EW5TF-A المميزة بتصميم شفاف، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، مع ألوان 10 بت، ووقت استجابة 1 مللي ثانية، ومن المقرر أن تتوفر شاشة Mi TV Lux للبيع في السوق الصيني بدءاً من 16 من أغسطس بسعر 7200 دولار.

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