تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Redmi K30 Ultra بمعالج Dimensity 1000 Plus وسعر 287 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Redmi التجارية التابعة لشركة شاومي اليوم عن هاتف Redmi K30 Ultra الذي ينطلق بمعالج Dimensity 1000 Plus، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، ويبدأ سعر الهاتف من 287 دولار.

تقدم Redmi هاتف Redmi K30 Ultra اليوم بشاشة E3 Super AMOLED بحجم 6.67 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس في الشاشة 240Hz، كما تأتي الشاشة بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5 للحماية.

كما ينطلق هاتف Redmi K30 Ultra برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus، ويدعم الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية SA/NSA، كما يضم الهاتف نظام تبريد سائل VC لتشتيت الحرارة بحجم 3435 مم والذي يعمل على تبريد الهاتف حتى 10 درجات.

أيضاً يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 10 مع واجهة MIUI 12، كما يتميز بزجاج 3D في الجهة الخلفية مع Corning Gorilla Glass 5 للحماية، ويدعم الهاتف تقنية NFC، وصوتيات Hi-Res.

وفي إعدادات الكاميرة الرباعية يضم هاتف Redmi K30 Ultra مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.7، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة 119 درجة وبدقة 13 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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أيضاً تتميز الكاميرة الأمامية في الهاتف بتصميم منبثق مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل ونظام إستشعار 3D يعمل على التراجع السريع عند إستشعار السقوط، كما يأتي الهاتف بإضاءة LED متعددة الألوان ومدمجة للإشعارات، ويضم هاتف K30 Ultra بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W لشحن الهاتف بشكل كامل في ساعة واحدة.

مواصفات هاتف Redmi K30 Ultra

شاشة E3 Super AMOLED بحجم 6.67 إنش بدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل أو بجودة Full HD بلس، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس في الشاشة 240Hz، مع سطوع 1200 nit في HBM أو 500 nit في Typ، يدعم تدرج لوني في نطاق واسع بنسبة 100% من ألوان DCI-P3 Gamut، يضم زجاج Corning Gorilla Glass 5 للحماية.

رقاقة معالج Dimensity 1000 Plus بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Mali-G77 MC9.

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، أو ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت UFS 2.1.

اثنان من شرائح SIM

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة MIUI 12

مستشعر رئيسي Sony IMX686 بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.7 وفتحة عدسات f/1.69 مع 7 طبقات في العدسات، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة 119 درجة وبدقة 13 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل وعدسات macro، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

الكاميرة الأمامية بتصميم منبثق مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

منفذ USB C، صوتيات Hi-Res، مكبرات صوتية Stereo

قياسات الهاتف 163.3 في 75.4 في 9.1مم، ووزن 213 جرام.

يدعم الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية SA/NSA، وDual 4G VoLTE، و Wi-Fi 6 802.11 ax بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5.1.

بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع 33W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Redmi K30 Ultra بألوان الأسود، الأبيض، والأخضر على أن يبدأ سعر الهاتف من 287 دولار، ويأتي أعلى نموذج بسعر 388 دولار، ويتوفر الهاتف في السوق الصيني بدءاً من 14 من أغسطس.

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