تكنولوجيا: كاميرة هاتف شاومي الجديد Mi 10 Ultra تحتل المركز الأول في تصنيف DxOMark

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة شاومي أن تتصدر قائمة DxOMark بكاميرة إصدارها الجديد Mi 10 Ultra الذي سجل في تصنيف DxOMark عدد 130 نقطة.

كشف فريق DxOMark عن النتائج التي حققها هاتف شاومي Mi 10 Ultra في إختبارات آداء الكاميرة، والذي سجل إجمالي 130 نقطة، حيث قدم 142 نقطة في التصوير الثابت، و106 نقطة في تسجيل الفيديو.

ولقد جاءت النتائح من فريق DxOMark بعد إختبار آداء الكاميرة في هاتف Mi 10 Ultra، حيث تم إختبار آداء المستشعرات المختلفة في الظروف المختلفة للإضاءة، وفي التصوير الليلي بشكل خاص، حيث قدم الهاتف أفضل آداء.

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كما حققت كاميرة telephoto أفضل نتائج في تكبير بصري حتى مرتين، بينما تميزت كاميرة Mi 10 Ultra التي تأتي بعدسات ذات زوايا واسعة periscope بآداء فائق السرعة في تكبير بصري حتى 5 مرات.

أيضاً أكد فريق DxOMark على أن الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة هي الأكثر إتساع من بين الكاميرات التي إختبرت في هذه الفئة عند بعد بؤري 12مم، أو 12.5مم بعد التصحيح، والتي تفوقت على كاميرة Galaxy S20 Ultra المميزة ببعد بؤري 13 مم، حيث جاءت كاميرة Mi 10 Ultra بتفاصيل أكثر دقة وتشويش أقل، كما تدعم الكاميرة تركيز تلقائي للصورة بآداء جيد.

يذكر أن شاومي قدمت هاتف Mi 10 Ultra بأفضل إعدادات للكاميرة اليوم مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل يدعم OIS، وتركيز PDAF، مع مستشعر بحجم 1/32 إنش، بتقنية Quad-Bayer، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وتكبير بصري مرتين، ومستشعر periscope يدعم تكبير بصري حتى 5 مرات بحجم مستشعر 1/2.0 إنش، مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة جداً كما يدعم التركيز التلقائي.

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