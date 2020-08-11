تويتر مهتمة هي الأخرى على الأرجح بالإستحواذ على تطبيق TikTok

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن ملاك تطبيق TikTok يتسابقون نحو العثور على مشتر للشركة لمساعدتها على الإلتفاف حول حظر محتمل، يبدو أنه وفقا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فيبدو أن لدى الشركة عدد قليل من المشترين الآخرين المهتمين بالشركة، واحدة منهم هو تويتر.

يزعم التقرير أن كلا من تويتر و TikTok دخلتا في محادثات أولية أعربت فيها الأولى عن إهتمامها بالحصول على الأخيرة. ومع ذلك، يبدو أن هناك مشكلة وهي المال، فقد تردد أن تويتر لا تملك بالضرورة الأموال الكافية للإستحواذ على التطبيق.

تقدر القيمة السوقية لتويتر بما يقرب من 30 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُعادل تقريبًا القيمة السوقية لتطبيق TikTok، مما يعني أن تويتر ستحتاج إلى جمع أموال إضافية إذا أرادت إتمام الصفقة، وهذا على إفتراض أن الشركات الأخرى لم تحاول المزايدة عليها. وكما سمعتم جميعًا على الأرجح، فشركة مايكروسوفت تُعد المرشحة الأولى للإستحواذ على TikTok، فقد تردد سابقًا أن مايكروسوفت مهتمة بالإستحواذ على فروع TikTok في جميع أنحاء العالم.

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بإستثناء مجالها الرئيسي، حاولت تويتر سابقًا التعمق في عالم وسائل التواصل الإجتماعي عندما إستحوذت على Vine. ومع ذلك، بعد سنوات قليلة من شراء Vine، قررت تويتر إغلاق الخدمة. يبقى أن نرى ما إذا كان لدى Twitter ما يكفي من المال لشراء TikTok، ولكن قد يكون هذا التطبيق نعمة كبيرة للشركة إذا نجحت في الحصول عليه.