طريقة إضافة أكثر من حساب OneDrive على جهاز كومبيوتر واحد

خدمة onedrive هي نسخة مايكروسوفت من خدمات التخزين السحابي وهي باختصار مساحة تخزين سحابية يمكنك رفع عليها أي ملفات ترغب في رفعها ووضع أي ملفات ترغب فيها على الخدمة سواءً كانت هذه الملفات صور أو مستندات أو غيرها وهي جزء لا يتجزأ من خدمات مايكروسوفت والتي يعتمد عليها ويندوز 10 بشكل كبير.

أحد الأسئلة المنتشرة والمتكررة دائماً بخصوص خدمة Onedrive هي طريقة إضافة أكثر من حساب واحد على نفس جهاز الكومبيوتر، هذه الخطوة تكون مفيدة وهامة للغاية خاصةً مع المستخدمين الذين يمتلكون حساب خاص بالعمل وآخر خاص بهم أو شخصي لهم ويرغبون في ربط الحسابين بنفس جهاز الكومبيوتر في نفس الوقت معاً وهذا ما سنقدمه لكم اليوم.

طريقة ربط أكثر من حساب Onedrive على نفس جهاز الكوميبوتر :

الطريقة المتبعة سهلة للغاية ويمكنك تنفيذها على أي جهاز كومبيوتر يعمل بنظام ويندوز 10 ولكن قبل أن نبدأ بخطواتنا يجب أن تقوم بتثبيت برنامج Onedrive إن لم تكن تمتلكه مسبقاً على جهاز الكومبيوتر الخاص بك، لتتمكن من تثبيته كل ما عليك فعله هو زيارة هذا الموقع.

الآن وبعد أن قمت بتثبيت برنامج onedrive على جهاز الكومبيوتر الخاص بك قم بإتباع الخطوات التالية :

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قم بفتح تطبيق Onedrive وقم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك الأساسي او الحساب الأساسي الذي ترغب باستخدامه مع هذا الجهاز.

الآن كل ما عليك فعله هو فتح مجلد Onedrive أو الوصول إلى الأيقونة الخاصة به وهنا أمامك اختياريين الأول وهو من خلال أيقونات النظام الموجودة بجانب الساعة أو من خلال متصفح الملفات.

من أي مكان ترغب بالوصول إليه قم بالضغط بزر الفأرة الأيمن ثم Settings أو إعدادات إن كان جهازك باللغة العربية.

ستظهر لك الآن قائمة Settings من داخلها قم باختيار نافذة Accounts ثم Add and account لتقوم بإضافة حسابك الجديد

عندما تضغط على Add and account ستظهر لك هذه الشاشة من خلالها قم بإضافة حسابك الإضافي او الجديد وتتبع الخطوات التي ستظهر أمامك حتى تنتهي من تنصيب حسابك على جهاز الكومبيوتر هذا



عندما تنتهي من إضافة الحساب الخاص بك ستجد أمامك مجلدين OneDrive متاحين في قائمة المجلدات كما ترى من الصورة في الأعلى .

مع الأسف فإن إشتراك Onedrive المجاني يوفر لك مساحة تخزين سحابية تقدر ب 5 جيجابايت ولكن يمكنك شراء مساحات إضافية واستخدامها إما بشكل منفصل أو مع حسابات Office 365 إن كنت ترغب في ذلك ، بالطبع هناك الكثير من الخدمات السحابية التي يمكنك استخدامها والاشتراك فيها مثل Google Drive أو iCloud لمستخدمي أجهزة الأيفون وكل خدمة لها مميزاتها وعيوبها وربما نتحدث عنها في مقال منفصل لاحقاً .

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