تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن Mi 10 Ultra أول هاتف من شاومي بقدرة شحن 120W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً عن هاتف Mi 10 Ultra وهو أول إصدار للشركة بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، مع أفضل إعدادات للكاميرة الرئيسية وسعر يبدأ من 760 دولار.

ينطلق هاتف Mi 10 Ultra اليوم بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع ألوان 10-بت، ودعم معدل تحديث 120Hz، مع معدل لمس في الشاشة 240Hz، كما يدعم محتوى HDR 10 بلس، ويتميز بأبعاد 19.5:9، مع سطوع في الشاشة 800nit، كما تتميز الشاشة بتصميم منحني في الجانبين.

ويضم هاتف Mi 10 Ultra مستشعر سيلفي في ثقب الشاشة بدقة 20 ميجا بيكسل، والذي يأتي في الجانب الأيسر من الشاشة، كما تدعم شاومي هاتف Mi 10 Ultra بتحسينات في تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، ويضم مكبرات صوتية stereo.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت في UFS 3.1.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم شاومي هاتف Mi 10 Ultra بأفضل إعدادات مع مستشعر رئيسي 1/1.32بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/1.85، ويدعم OIS، مع مستشعر بحجم 1/2.0 ودقة 48 ميجا بيكسل مع عدسات periscope بفتحة F/4.1 والذي يدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير hybrid حتى 120 مرة، كما تدعم هذه الكاميرات تسجيل فيديو بدقة 8K.

ويأتي المستشعر الثالث بدقة 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة ببعد بؤري 13مم، مع مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل يدعم تكبير بصري حتى مرتين.

Advertisements

كما تقدم شاومي هاتف Mi 10 Ultra بتحسينات في نظام التبريد مع LiquidCool 2.0 للتبريد عبر غرفة بخار، مع عدد 6 من طبقات الجرافيت التي تدعم إدارة الحرارة بآداء أفضل، ويدعم نظام التبريد الجديد تقنية الشحن السريع بقدرة 120W من شاحن Mi Turbo Charge.

وتؤكد شاومي على أن الشاحن يدعم شحن بطارية الهاتف بقدرة 4500 mAh خلال 20 دقيقة، كما تأتي بطارية الهاتف كأول بطارية ليثيوم أيون تعتمد على الجرافين تقدم من شاومي في هذا الإصدار، كما تؤكد شاومي على قدرة بطارية هاتف Mi 10 Ultra في دعم المستخدم حتى 800 دورة شحن.

أيضاً إلى جانب تقنية الشحن السريع التي تعتمد على الأسلاك وبقدرة 120W، تدعم شاومي هاتف Mi 10 Ultra بتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W الذي يدعم شحن البطارية من صفر وحتى نسبة 100% خلال 40 دقيقة، لذا تعد أسرع تقنية شحن لاسلكي قدمت حتى الآن، كما يدعم الهاتف الشحن العكسي بقدرة 10W.

هاتف Mi 10 Ultra ينطلق بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة MIUI 12، وتقدم شاومي الهاتف بألوان الأسود والفضي بتصميم من السيراميك، مع إصدار محدود مميز باللوحة الخلفية الشفافة.

سعر هاتف Mi 10 Ultra

ينطلق الهاتف بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزيتن 128 جيجا بايت بسعر 760 دولار، كما يتوفر نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 805 دولار، وأخر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 865 دولار، كما يأتي أعلى نموذج للهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1000 دولار.

المصدر

اعلان





