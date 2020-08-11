تكنولوجيا: Nvidia تحدد الأول من شهر سبتمبر المقبل لإنطلاق حدث GeForce

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nvidia اليوم عن موعد حدث GeForce القادم المقرر عقده في الأول من شهر سبتمبر المقبل، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن الشركة تقدم كرت شاشة RTX 3080 خلال الحدث، أو قد يتم الإعلان عن سلسلة GeForce RTX 3000.

أطلقت شركة Nvidia إعلان تشويقي مؤخراً تعلن فيه عن حدث ينطلق في 31 من شهر أغسطس الجاري لإصدار إعلان هام للشركة، واليوم تكشف الشركة عن حدث أخر يعقد في بداية سبتمبر.

ولقد أكدت شركة Nvidia على أن الرئيس التنفيذي Jensen Huang سيسلط الضوء خلال حدث GeForce على التقنيات الجديدة من الشركة في سوق الألعاب وكرت الشاشة.

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كما تشير بعض التوقعات إلى أن الشركة ستكشف النقاب عن سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 3000، إلى جانب RTX 3080 وهو التحديث الجديد لكرت الشاشة RTX 2080.

بينما أشارت بعض الشائعات إلى أن شركة Nvidia تستعد للإعلان عن إصدار جديد بمعمارية Ampere في حدث يعقد في 9 من سبتمبر المقبل، كما أشارت تسريبات من TweakTown أيضاً إلى أن Nvidia ستقدم سلسلة GeForce RTX 3000 في سبتمبر.

ومن المقرر أن تأتي الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة من سلسلة RTX بمعمارية Nvidia الجديدة Ampere التي كشف عنها في شهر مايو الماضي، لذا قد نشهد في حدث الشركة القادم عرض لآداء معمارية Ampere في الجيل الجديد من كرت الشاشة، وما يمكن أن تقدمه في سوق الألعاب.

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