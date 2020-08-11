تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن صور ومواصفات Huawei Watch Fit والسعر الذي تتوفر به في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات التي نشرت على شبكة الإنترنت اليوم لتقدم تفاصيل مواصفات ساعة هواوي الذكية Watch Fit مع صورة حية توضح ألوان الساعة الذكية، أيضاً كُشِف عن السعر الذي تنطلق به الساعة لاحقاً للأسواق.

تتميز ساعة Watch Fit بتصميم طويل للشاشة بحجم 1.64 إنش، وهي شاشة AMOLED بدقة عرض 456 في 280 بيكسل، كما يدعم الساعة الذكية مستشعر للإضاءة المحيطة مع ميزة التحكم في سطوع الشاشة بشكل تلقائي وفقاً للإضاءة المحيطة.

كما تدعم ساعة Watch Fit الذكية من هواوي مقاومة الماء عند 5ATM، وتضم بطارية يمكن أن تستمر بعمر شحن حتى 10 أيام.

وتتوافق الساعة الذكية في العمل مع الأجهزة المميزة بنظام تشغيل Android 5.0 أو الإصدارات اللاحقة، أو بنظام تشغيل iOS 9.0 والإصدارات اللاحقة.

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كما تضم الساعة الذكية GPS، ومستشعر تسارع، وأيضاً بارومتر، أيضاً تأتي ساعة Watch Fit بمستشعر لرصد معدل ضربات القلب يأتي في الجهة الخلفية إلى جانب ميزة تسجيل نشاط وحالة المستخدم أثناء النوم.

كما يؤكد مصدر التسريبات على أن الساعة الذكية تأتي بميزة تتبع أكثر من نمط رياضي مثل أنشطة السير، والركض، والسباحة، وركوب الدراجات الهوائية أو الكهربائية، كما تدعم المستخدم بتمارين التنفس وإختبار الإجهاد.

أيضاً تضم ساعة Watch Fit زر في الإطار الجانبي الأيمن، مع فتحة أعلى هذا الزر للميكروفون، ومن المقرر أن تنطلق ساعة Watch Fit من هواوي بسعر 119 يورو في السوق الأوروبي، كما تشير التوقعات إلى أن الإعلان الرسمي سيكون خلال فعاليات IFA 2020 في برلين.

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