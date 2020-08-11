iQOO تتعاون مع BMW M Motorsport لإطلاق نسخة خاصة من الهاتف Vivo iQOO 5 يوم 17 أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo عن شراكتها مع BMW M Motorsport من أجل موسم 2020 Deutsche Tourenwagen Masters، مما يعني أننا قد نرى الشركة تكشف النقاب عن نسخة خاصة ومحدودة من الهاتف Vivo iQOO 5 في اليوم 17 من شهر أغسطس الجاري جنبًا إلى جنب مع النسخة العادية.

الهاتف Vivo iQOO 5 والذي سيتم الإعلان عنه يوم 17 أغسطس هو أول هاتف ذكي من الشركة يدعم الشحن السريع بقوة 120W، فهو يستطيع شحن بطارية بسعة 4000mAh من 0 إلى 100 في المئة في غضون 15 دقيقة فقط مما يجعله الهاتف الذكي الأسرع شحنًا في العالم حاليًا.

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لم تكشف لنا iQOO عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف iQOO 5 حتى الآن، ولكنها أكدت لنا أن الهاتف سيضم شاشة AMOLED تدعم 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3 ومعدل التحديث 120Hz. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 865، والذاكرة الداخلية السريعة LPDDR5.

نتوقع أن تؤكد لنا العلامة التجارية iQOO المزيد من ميزات Vivo iQOO 5 في الأيام القليلة المقبلة التي تسبق حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف.