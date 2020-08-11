Xiaomi توقف تشكيلة Xiaomi Mi Mix ومعالجات Surge، ولكنها ستعود يومًا ما

فاطمة أيت طالب - دبي - لجأ الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo للإجابة على بعض أسئلة المعجبين. تضمنت الإجابات تفاصيل حول مستقبل Xiaomi Mi Mix و Mi Mix Aplha على وجه الخصوص بالإضافة إلى سلسلة المعالجات Surge التابعة للشركة.

وفقًا لبيان Lei Jun، فقد تم تعليق تشكيلة Xiaomi Mi Mix Series حاليًا لأنها تحمل توقعات عالية مثل أحدث هواتف Xiaomi الذكية. لم تكن Xiaomi واثقة من الطريقة التي كانت تسير بها عملية التطوير، لذا قررت العودة إلى لوحة الرسم. لقد حصلنا على تأكيد بأن تشكيلة Xiaomi Mi Mix Series ستعود يومًا ما ولكن لا يوجد إطار زمني محدد لكي نتطلع إليه.

قال السيد Lei Jun كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi Alpha لن يصل لمرحلة الإنتاج الضخم حيث أثبت تصميم الشاشة الملتفة الفريد أنه يمثل تحديًا كبيرًا للغاية. تم توفير الهاتف بالفعل بكميات محدودة ولكن هدف Xiaomi هو التركيز على تقديم هواتف Xiaomi Mi Mix الجاهزة للتسويق تجاريًا في المستقبل.

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كانت معالجات Surge المصممة من قبل شركة Xiaomi موضوعًا آخر إهتم به المعجبين. أقر السيد Lei Jun بأن الشركة واجهت صعوبات في الإنتاج بعد إطلاق الجيل الأول لأول مرة في العام 2017 على الرغم من أن التطوير لم يتوقف وأن Xiaomi لديها خطط لتضمين معالجات Surge الخاصة بها في أجهزتها المستقبلية. كشف الرئيس التنفيذي للشركة أيضًا أنه سيجيب على العديد من الأسئلة الأخرى خلال حدث Xiaomi المقرر عقده اليوم.