شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شهر يوليو يحطم الأرقام القياسية بدرجات الحرارة فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد 75.7 درجة فهرنهايت، لكن سبع ولايات بما في ذلك نيوجيرسي وديلاوير وماريلاند سجلت أرقامًا قياسية، حيث كانت المتوسطات في الثمانينيات وتجاوزت درجات الحرارة القصوى 90 درجة.

احتل شهر يوليو المرتبة الحادية عشرة من حيث درجات الحرارة في سجل 126 عامًا، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإنه إلى جانب كونه شهرًا مشبعًا بالبخار، جلب أيضا نشاطًا استوائيًا مع ثلاث عواصف وإعصارين.

سجلت سبع ولايات، وهم فيرجينيا وماريلاند وديلاوير وبنسلفانيا ونيوجيرسي وكونيتيكت ونيو هامبشاير، درجات حرارة عالية قياسية في شهر يوليو الحار.

على الرغم من أنه من المعروف أن فلوريدا كانت دافئة في يوليو، إلا أنها تجاوزت السنوات السابقة حيث أبلغت ميامي ليس فقط عن أحر شهر يوليو، ولكن تم اعتباره أيضًا أكثر الشهور دفئًا على الإطلاق.

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يمكن أن تحدث درجات حرارة عالية في الشمال الشرقي في يوليو، لكن ما فاجأ الخبراء هو المدة التي بقوا فيها.

كانت أجزاء من نيو هامبشاير 90 درجة لمدة 15 يومًا متتالية، وقضت مدينة نيويورك 14 يومًا في نفس درجات الحرارة الدافئة.

وحطمت واشنطن رقمًا قياسيًا لعدد الأيام التي مرت عليها عند 90 درجة، فقد أبلغت عن 28 يومًا على التوالي في يوليو، وكانت درجة حرارة ألاسكا على مستوى الولاية 26 درجة، أي 0.2 درجة أعلى من المتوسط.

على الرغم من أن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وجدت 33 % من الولايات المتحدة في حالة جفاف الشهر الماضي، فقد أبلغت أيضًا عن هطول أعلى من المتوسط في كثير من السهول الشمالية والوسطى، جنبًا إلى جنب مع البحيرات العظمى والمسيسيبي وساحل الخليج.