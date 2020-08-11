شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن مساعدة سكان بيروت على فيس بوك وإنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة فيس بوك في بيان لها، عن تقديم هبة مالية بقيمة 1.6 ملايين دولار للمستشفيات والمؤسسات الطبية والمنظمات الأهلية المحلية في بيروت دعماً لجهود الإغاثة والتعافي، ذلك انطلاقاً من أهمية العمل الذي تقوم به المنظمات والأفراد على الأرض. وتتضمن هذه الهبة مبلغ تبرعات بقيمة 500 ألف دولار بحيث قام فيسبوك بمطابقة المبلغ ذاته الذي جمعته حملة قام بها مستخدمو الشبكة.

وأضافت فيس بوك "نحن نعمل مع المستشفيات والشركاء المحليين لتسهيل الوصول المحلي إلى أداة التبرع بالدم التي تتيح للمتبرعين إيجاد المراكز القريبة منهم التي تحتاج إلى المساعدة ودعم غرف الأخبار المحلية المتأثرة. وسنواصل العمل مع المنظمات المختلفة التي تحدث فرقاً حقيقياً في هذا الوقت الحرج."

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ومع استمرار لبنان في مواجهة الآثار المدمّرة للانفجار، قام مستخدمو فيس بوك بتفعيل خاصية "التحقق من السلامة" في 4 أغسطس والتي أتاحت لعشرات الآلاف من الأفراد إبلاغ أصدقائهم وأحبائهم بأنهم بخير. كما زار مئات الآلاف صفحة الأزمات للحصول على المعلومات مباشرةً وطلب المساعدة أو تقديمها للغير، بدءاً من استقبال من فقدوا منازلهم وصولاً إلى البحث عن المفقودين وتوفير خدمات أساسية أخرى مثل التبرّع بالدم.