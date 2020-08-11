تكنولوجيا: باحثون يطورون تقنية تجعل مياه البحر صالحة للشرب خلال نصف ساعة فقط

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وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ففي ظل الظروف المظلمة، يمتص الإطار الأملاح والشوائب الأخرى في الماء خلال 30 دقيقة.
يتم بعد ذلك إعادة توليد الأطر العضوية المعدنية نفسها لإعادة استخدامها في غضون أربع دقائق فقط، باستخدام ضوء الشمس لإزالة الأملاح الممتصة.
كما تم استخدام الأطر العضوية المعدنية المستجيبة للضوء لتصفية الجسيمات الضارة من الماء وتوليد 139.5 لترًا من المياه النظيفة لكل كيلوجرام من الأطر العضوية المعدنية يوميًا.
يقول العلماء إن تقنيتهم أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من ممارسات تحلية المياه الحالية، ويمكن أن توفر مياه الشرب للملايين على مستوى العالم.
تعد ندرة المياه من أكبر المخاطر العالمية في السنوات القادمة، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)K ,تُستخدم عمليات التحلية الحرارية عن طريق التبخر باستخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع لإنتاج المياه العذبة، ولكن يمكن أن تكون كثيفة الاستخدام للطاقة.
قال البروفيسور Huanting Wang من قسم الهندسة الكيميائية في جامعة موناش في أستراليا: "ضوء الشمس هو أكثر مصادر الطاقة وفرة وتجددًا على وجه الأرض".
وأضاف البروفيسور: "تطويرنا لعملية تحلية جديدة قائمة من خلال استخدام ضوء الشمس للتجديد يوفر حلاً موفرًا للطاقة ومستدامًا بيئيًا لتحلية المياه."
جدير بالذكر أن تحلية المياه هي عملية تحويل المياه المالحة أو المالحة غير الصالحة للشرب إلى مياه صالحة للشرب، تم استخدامها لمعالجة النقص المتزايد في المياه على مستوى العالم.
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