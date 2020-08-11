شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تشارك صورة لأعاصير كوكب المشترى تشبه البيتزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أطلق عليها أحد المستخدمين اسم "بيتزا بلانيت"، بينما قال آخر إنها تبدو وكأنها فطيرة محترقة، ومع ذلك، فإن صورة الأشعة تحت الحمراء تسلط الضوء على عواصف "تشبه الحمم البركانية" على أقطاب المشتري، وعندما تُرى تحت الضوء المرئي، تظهر الغيوم على شكل وهج أزرق.

كان جونو بمثابة عير ناسا أثناء دورانه حول كوكب المشتري، لكن الوكالة مستعدة لاستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي القوي الذي سيراقب الكوكب على أمل التوصل إلى اكتشافات أكثر تفصيلاً.

كوكب المشتري ساطع جدًا، يحتاج إلىأذوات ويب حساسة جدًا، لذا فإن مراقبة كل من الكوكب اللامع وحلقاته وأقماره الخافتة ستكون اختبارًا ممتازًا لكيفية تحقيق أقصى استفادة من تقنية ويب المبتكرة.

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شاركت وكالة ناسا مؤخرًا صورة لعواصف شديدة تدور حول قطبي المشتري، وكتبت "انتظر.. هذه مجرد نظرة الأشعة تحت الحمراء على القطب الشمالي لكوكب المشتري".

سيفحص تلسكوب جيمس ويب الفضائي الغلاف الجوي للمنطقة القطبية للمشتري، حيث اكتشفJuno مجموعات الأعاصير التي شوهدت في هذه الصورة.

ستوفر بيانات تلسكوب ويب تفاصيل أكثر بكثير مما كان ممكنًا في الملاحظات السابقة، وقياس الرياح وجزيئات السحب وتكوين الغاز ودرجة الحرارة.

فيما شارك المستخدمون تعليقات يشير إلى أن الصورة تشبه البيتزا، وكتب أحد المستخدمين أنها "البيتزا المحرمة" وقد رد عدد من المستخدمين للتو على الصورة باستخدام رمز تعبيري عن البيتزا.